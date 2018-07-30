Сматывайте удочки: Рыбаков Прикамья огорошили новыми ограничениями

Источник: Вести - Пермь

В Пермском крае вступили в силу поправки в закон о рыболовстве. Норматив, установленный на человека — 5 килограммов в сутки и не больше. Похваставшись уловом, теперь можно ненароком признать себя нарушителем. Сергей новость о введённых нормах вылова воспринял негативно.

Чтобы не преступать закон, в сутки рыбак на территории Прикамья может выловить не более 5 кг судака, такого же веса щуки, леща и сома. Раков — не более 50 экземпляров.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ET4-uzaBElM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Луков: «В Осу приедешь рыбачить — столько километров, на бензин, на всё истратишь. Один судак клюнет на 5 кг — и что, домой ехать?».

А вот сом из книги рекордов Гиннеса — весом около 300 кг. Отпускать такого никто не заставит, но придётся смотать удочки. Ограничения есть не только по весу, но и по длине. Как заявляют в Росрыболовстве, мера вынужденная, чтобы сохранить поголовье.

Андрей Агапов, врио начальника отдела госконтроля и надзора, охраны водных биологических ресурсов Средневолжского ТУ Росрыболовства по Пермскому краю: «Любители в основном вышибают маточное стадо. Ограничений не знают — подъезжаешь к лодке — там 10−20−30 штук. Да они сами хвастаются в интернете своими уловами, а потом сидят на берегу и жалуются, что рыбы нет».

Общие цифры по региону ещё готовятся, но есть данные по самому популярному направлению: на речку Обву каждые выходные приезжают 10 тысяч человек. Даже если каждый увезёт с собой три килограмма рыбы, водохранилище лишится 30 тонн. Впрочем, рыбаки настаивают, что дело не в этом.

— Добиться, наверное, можно. Если браконьеров ловить, кто сетями вылавливает.

Нарушителей действительно ловят: с начала года около 70 административных дел. Контролировать соблюдение норм вылова будет куда сложнее, а если говорить откровенно, то просто некому: если раньше в Росрыболовстве региона работали около 100 человек, сегодня всего 9 — это на весь край. Так что специалисты рассчитывают на понимание самих рыбаков.