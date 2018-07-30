День города — 2018: подробная программа праздника
А также поздравление первых лиц города.
А также поздравление первых лиц города.
Дорогие омичи!
Поздравляем вас с любимым праздником — Днем рождения нашего славного города!
Готовясь ко Дню города и отмечая его, мы вновь вспоминаем трехвековую историю — от первой Омской крепости, возведенной по Указу великого Петра I, и гордимся мощным промышленным потенциалом Омска.
Мы были и остаемся первыми в нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях.
С Днем города, дорогие земляки! Пусть исполнятся наши общие мечты и самые амбициозные планы во благо родного Омска, в котором так много солнца, любви и доброты!
Оксана Фадина, мэр города Омска
Владимир Корбут, председатель Омского городского совета.