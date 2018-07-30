День города — 2018: подробная программа праздника

Мы были и остаемся первыми в нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях. По-прежнему участвуем в создании авиационной и космической техники, укрепляем обороноспособность нашей страны. Время постоянно бросает нам вызовы, но омичи, всей душой любящие свою малую родину, умеют достойно на них отвечать. Когда мы едины, нам по силам любые задачи. Каждый из нас может сделать подарок городу для его дальнейшего развития и процветания. И каждый может наполнить наш Омск новыми чувствами и настроениями, мыслями и делами — было бы только желание.

С Днем города, дорогие земляки! Пусть исполнятся наши общие мечты и самые амбициозные планы во благо родного Омска, в котором так много солнца, любви и доброты!