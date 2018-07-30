Уфимцы могут пройти анонимное обследование на ВИЧ
Результат будет готов уже на следующий день после сдачи анализов.
Результат будет готов уже на следующий день после сдачи анализов.
В столице Башкирии в центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями можно пройти анонимное обследование на ВИЧ. Результаты обследования будут готовы уже на следующий день после сдачи анализов.
Документы, а также предварительная запись не требуется. Уфимцу присвоят номер, по которому можно будет узнать результат. Специалисты сообщат его устно, при личной встрече.
Сдать кровь на анализы анонимно можно с 8 утра до 15 часов дня по адресу ул. Кустарная, 18. Телефон: