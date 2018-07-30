Царский курган раскапывают близ Астаны

К работе археологи приступили две недели назад. В ходе исследовательских работ в верхних слоях кургана раскопано семь вводных (т.е. более поздних) захоронений. Погребальный обряд свидетельствует, о том, что изучаемые могилы людей датируются XV—XVI вв. еками. К слову, они сделаны по мусульманскому обряду. В двух могилах найдены украшения, среди которых бронзовые серьги и серебряные пряжки. Одно погребение, вероятно, девушки имело колечко на пальце правой руки похожее на обручальное.