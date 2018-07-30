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09:21 (мск), источник: Zakon.kz

Царский курган раскапывают близ Астаны

В двух могилах найдены украшения, среди которых бронзовые серьги и серебряные пряжки.

Источник: Zakon.kz

Близ Астаны начались раскопки царского кургана, свидетельствующего о жизни на территории современного мегаполиса в сакскую эпоху, сообщает Zakon.kz.

К работе археологи приступили две недели назад. В ходе исследовательских работ в верхних слоях кургана раскопано семь вводных (т.е. более поздних) захоронений. Погребальный обряд свидетельствует, о том, что изучаемые могилы людей датируются XV—XVI вв.еками. К слову, они сделаны по мусульманскому обряду. В двух могилах найдены украшения, среди которых бронзовые серьги и серебряные пряжки. Одно погребение, вероятно, девушки имело колечко на пальце правой руки похожее на обручальное.

Курган расположен в урочище Куйгенжар, при выезде в направлении Караганды. Сейчас на краю сакского могильника находится современное кладбище. Покрытый каменным панцирем курган имеет высоту 4 м, диаметр — 60 м. Доподлинно известно, что его гранитные плиты доставлялись с берегов Нуры.

Координатором исследований могильника является столичное Управление культуры и спорта, раскопками занимается Есильская археологическая экспедиция Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

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