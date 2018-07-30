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10:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские зоозащитники пристроили спасенного от голодной смерти ротвейлера на госслужбу

С весны пес набрал более 20 килограммов.

Источник: Губерния онлайн

Ротвейлер, которого хабаровские зоозащитники спасли от голодной смерти в Вяземском районе, будет сторожить государственный объект. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала председатель общественного движения «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко. Любители животных два месяца откармливали и лечили породистого пса, которого прежние хозяева довели до истощения.

Напомним, что в мае голодную и запуганную собаку обнаружили в селе Дормидонтовка. Владелец за питомцем не следил, а арендаторы его участка держали ротвейлера на привязи, избивали и почти не кормили. Спасенному животному зоозащитники дали кличку Бой.

«На передержке, которая длилась два месяца, он набрал 20 килограммов и теперь весит около 45, что нормально для кобеля этой породы. По просьбе новых хозяев мы не можем озвучить название государственного ведомства, куда Бой отправился служить. Я могу только отметить, что он попал на воспитание профессиональных кинологов и после обучения будет охранять гособъект», — рассказала Наталья Коваленко.

Собеседница уточнила, что ранее у пса нашли серьезную болезнь, вызванную укусом клеща, но теперь здоровью животного ничто не угрожает.

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