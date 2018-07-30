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10:39 (мск), источник: Вести - Красноярск

Улица Копылова частично стала односторонней

На минувших выходных красноярская мэрия поменяла схему движения на улице Копылова.

Источник: Вести - Красноярск

Улицу Копылова в районе строящейся развязки на Волочаевской сделали односторонней, а обратное движение — от улицы Киренского в центр — запустили по Красной Армии, здесь уложили свежий асфальт.

Новая схема оказалась довольно удачной — пробок сейчас не наблюдается, утром тоже было свободно. Но аварийные ситуации возникают — водители проезжают под «кирпич» и упираются во встречный поток. Пробки сегодня утром традиционно возникали в других местах — на Матросова, на улице Профсоюзов и центральных улицах из-за многочисленных ремонтов.

Что же касается Копылова, стоит напомнить, что в мэрии отказались от идеи полностью перекрывать улицу и ограничатся частичными запретами движения. Оно и к лучшему.

Владимир ЖАРИНОВ.

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