Улица Копылова частично стала односторонней

Улицу Копылова в районе строящейся развязки на Волочаевской сделали односторонней, а обратное движение — от улицы Киренского в центр — запустили по Красной Армии, здесь уложили свежий асфальт.



Новая схема оказалась довольно удачной — пробок сейчас не наблюдается, утром тоже было свободно. Но аварийные ситуации возникают — водители проезжают под «кирпич» и упираются во встречный поток. Пробки сегодня утром традиционно возникали в других местах — на Матросова, на улице Профсоюзов и центральных улицах из-за многочисленных ремонтов.



Что же касается Копылова, стоит напомнить, что в мэрии отказались от идеи полностью перекрывать улицу и ограничатся частичными запретами движения. Оно и к лучшему.



Владимир ЖАРИНОВ.