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08:13 (мск), источник: НИА Иркутск

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил ход и качество ремонта дворов

Иркутск, НИА-Байкал — Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил ход и качество ремонта дворов. В этом году в областном центре будет отремонтировано 213 дворовых территорий, 117 из них — комплексно.

Большой объем работ запланирован во дворе на улице Советская, 47. Здесь заменят асфальтобетонное покрытие, бордюры, тротуары, сделают ограждения. На территории появятся спортивная площадка с резиновым покрытием, площадка для игры в волейбол и баскетбол, поле для мини-футбола, будут заменены старые деревья, установлены лавочки и урны. Все работы выполняются по согласованию с жителями, срок окончания намечен на 25 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

«Мы вместе с иркутянами формируем комфортную городскую среду, поэтому важно учитывать мнения и замечания каждого жителя, реализовывать их идеи. Когда горожане непосредственно участвуют в работах, то к дворам они относятся как к своим собственным. А значит, берегут их и поддерживают в них порядок», — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Во дворе по адресу Маршала Жукова, 52 ремонт уже завершен, сейчас ведется приемка объекта. Здесь заменено дорожное покрытие, тротуары, оборудована парковка, отремонтированы лестницы и перила, установлены ограждения, скамейки и урны.

«У нас была очень узкая дорога, на которой все время парковались машины. Теперь у нас есть полноценный карман для автомобилей. Жители рады, что сделали дорожку к мусорным бакам. Мы контролировали рабочих, а они к нам прислушивались», — рассказала жительница дома Наталья Осокина.

В стадии приемки дворовая территория по адресу ул. Ржанова, 3а — 23. Здесь рабочие отремонтировали аллею от школы № 22 вдоль жилых домов, установили лавочки.

«Можно сделать вывод, что подрядчики стали более ответственно относиться к работам. Качество дворов, которые мы посмотрели, хорошее. Небольшие замечания есть, но они устраняются в рабочем порядке», — подчеркнул Дмитрий Бердников.

В 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды» впервые благоустраивают дворы, находящиеся в общедолевой собственности жильцов. Администрация Иркутска разработала механизм, согласно которому выделяются субсидии управляющим компаниям.

«Сегодня в Иркутске выполняется колоссальный объем работ. За лето только во дворах будет заменено 140 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия, почти 40 тысяч кв. метров тротуаров. Более трети дворов получат современные спортивные и детские площадки», — рассказала председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

Контроль над ремонтом дворовых территорий осуществляют не только специалисты, но и жители, представители управляющих компаний, общественники.

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