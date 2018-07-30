Свердловские приставы за долги арестовали погрузчик

Гражданин задолжал знакомому 370 тыс. рублей. Меры ограничения не сработали, поэтому приставам пришлось арестовать погрузчик марки XCMG, произведенный в КНР в 2014 году. Тогда должник внес 120 тыс. рублей, поэтому машина осталась у него на ответственном хранении. После того как задолженность будет погашена в полном объеме, с транспортного средства будет снят арест.