Две вспышки заболеваемостью корью зафиксированы в Новосибирске

Два очага распространения вируса кори выявлены в Калининском и Центральном районах Новосибирска. Все заболевшие — цыгане, сообщил врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

По его словам, вспышка локализована, медики проводят профилактическую работу с людьми, контактировавшими с носителями вируса. Госпитализировано 27 человек, из них 23 ребенка.