Две вспышки заболеваемостью корью зафиксированы в Новосибирске
Число госпитализированных достигло 27.
Число госпитализированных достигло 27.
Два очага распространения вируса кори выявлены в Калининском и Центральном районах Новосибирска. Все заболевшие — цыгане, сообщил врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
«Нарушена работа по вакцинации, поскольку это неорганизованное население», — объяснил происшедшее господин Иванинский.
По его словам, вспышка локализована, медики проводят профилактическую работу с людьми, контактировавшими с носителями вируса. Госпитализировано 27 человек, из них 23 ребенка.
В региональном Минздраве заявили, что готовы выделить дополнительный медикаменты, если понадобится экстренная вакцинация. Также в специализированных лечебных учреждениях готовы создать дополнительные места в случае, если заболеваемость корью будет возрастать.