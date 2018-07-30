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08:26 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Две вспышки заболеваемостью корью зафиксированы в Новосибирске

Число госпитализированных достигло 27.

Два очага распространения вируса кори выявлены в Калининском и Центральном районах Новосибирска. Все заболевшие — цыгане, сообщил врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«Нарушена работа по вакцинации, поскольку это неорганизованное население», — объяснил происшедшее господин Иванинский.

По его словам, вспышка локализована, медики проводят профилактическую работу с людьми, контактировавшими с носителями вируса. Госпитализировано 27 человек, из них 23 ребенка.

Ранее сообщалось, что в детскую городскую больницу № 3 были госпитализированы 10 детей, а в городскую инфекционную больницу № 1 доставлена 18-летняя девушка с симптомами кори. Их доставили из города Обь и села Толмачево, куда из другого региона прибыл цыганский табор.

В региональном Минздраве заявили, что готовы выделить дополнительный медикаменты, если понадобится экстренная вакцинация. Также в специализированных лечебных учреждениях готовы создать дополнительные места в случае, если заболеваемость корью будет возрастать.

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