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08:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии соберутся пчеловоды всего мира

В Бурзянском районе Башкортостана соберутся пчеловоды всего мира. 18 августа здесь состоится Международный этнофестиваль «Бөрйән балы — башҡорт даны» («Бурзянский мед — башкирская слава»).

Источник: Башинформ

Как сообщили в Министерстве культуры республики, мероприятие станет площадкой для обмена опытом между пчеловодами, производителями пчеловодческого инвентаря и оборудования, возможностью для расширения рынков сбыта.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы, где будут определены лучшие бортевики, пчеловоды, а также самый вкусный мед, производимый на территории Республики Башкортостан.

В программе этнофестиваля предусмотрено проведение национальных спортивных игр и состязаний, организация выставки-ярмарки изделий народных промыслов и продуктов пчеловодства. Гостей праздника ждет концерт с участием молодых звезд башкирской эстрады. Завершится фестиваль дискотекой на открытом воздухе.

Международный этнофестиваль меда проводится в целях сохранения бурзянской популяции среднерусской породы пчел, популяризации бортничества и пчеловодства.

Организаторы ежегодного международного этнофестиваля — Министерство культуры Башкортостана, Министерство сельского хозяйства республики, Государственный комитет по предпринимательству и туризму РБ и администрация Бурзянского района.

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В Башкирии соберутся пчеловоды всего мира
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