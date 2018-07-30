В Башкирии соберутся пчеловоды всего мира
В Бурзянском районе Башкортостана соберутся пчеловоды всего мира. 18 августа здесь состоится Международный этнофестиваль «Бөрйән балы — башҡорт даны» («Бурзянский мед — башкирская слава»).
В Бурзянском районе Башкортостана соберутся пчеловоды всего мира. 18 августа здесь состоится Международный этнофестиваль «Бөрйән балы — башҡорт даны» («Бурзянский мед — башкирская слава»).
Как сообщили в Министерстве культуры республики, мероприятие станет площадкой для обмена опытом между пчеловодами, производителями пчеловодческого инвентаря и оборудования, возможностью для расширения рынков сбыта.
В рамках фестиваля пройдут конкурсы, где будут определены лучшие бортевики, пчеловоды, а также самый вкусный мед, производимый на территории Республики Башкортостан.
В программе этнофестиваля предусмотрено проведение национальных спортивных игр и состязаний, организация
Международный этнофестиваль меда проводится в целях сохранения бурзянской популяции среднерусской породы пчел, популяризации бортничества и пчеловодства.
Организаторы ежегодного международного этнофестиваля — Министерство культуры Башкортостана, Министерство сельского хозяйства республики, Государственный комитет по предпринимательству и туризму РБ и администрация Бурзянского района.