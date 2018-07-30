В Башкирии соберутся пчеловоды всего мира

Источник: Башинформ

Как сообщили в Министерстве культуры республики, мероприятие станет площадкой для обмена опытом между пчеловодами, производителями пчеловодческого инвентаря и оборудования, возможностью для расширения рынков сбыта.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы, где будут определены лучшие бортевики, пчеловоды, а также самый вкусный мед, производимый на территории Республики Башкортостан.

В программе этнофестиваля предусмотрено проведение национальных спортивных игр и состязаний, организация выставки-ярмарки изделий народных промыслов и продуктов пчеловодства. Гостей праздника ждет концерт с участием молодых звезд башкирской эстрады. Завершится фестиваль дискотекой на открытом воздухе.

Международный этнофестиваль меда проводится в целях сохранения бурзянской популяции среднерусской породы пчел, популяризации бортничества и пчеловодства.