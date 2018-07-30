Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крым ответил недовольной отдыхом Шараповой - СМИ
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
В Приморье родился ребенок-богатырь
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Боярская показала домашнее фото Матвеева и его мамы
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Писательница заставила в детском лагере говорить по-украински
Депутат Рады заявил о «бреде» в учебнике географии
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
10:42 (мск), источник: РИА Новости

Когда вкусное не вредно: пять мифов о здоровом питании

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Распространено мнение, что здоровое питание — это сложно, дорого и всегда невкусно. Однако ученые пересматривают основы сбалансированного рациона и реабилитируют некоторые продукты, считавшиеся вредными. РИА Новости рассказывает, почему кофе больше не канцероген, а жиры — обязательный компонент здоровой диеты.

Источник: RitaE/СС0

Никакого алкоголя!

Новость
Почему при похмелье болит голова?

Здоровое питание, физическая активность и полный отказ от алкоголя снижают риск развития рака груди у женщин и простаты у мужчин, утверждают французские ученые. По мнению сотрудников Американского института исследований рака, разработавших специальную систему питания для профилактики онкологических заболеваний, в здоровом рационе нет места горячительным напиткам.

Однако ученые из Политехнического университета Вирджинии категорически не согласны с выводами коллег. Они показали, что ресвератрол — вещество, содержащееся в кожуре винограда и, соответственно, вине, — благотворно воздействует на мозг, замедляя его старение. Причем в красном вине ресвератрола больше, чем в белом. Кроме того, умеренное употребление вина защищает мозг от развития воспалений и помогает его клеткам избавляться от токсинов. Пиво — разумеется, в разумных количествах — снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как нормализует уровень холестерина в крови.

Регулярное употребление вина (в небольших количествах) снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. | Источник: Concord90/СС0

Свежие vs замороженные

Новость
Что съесть, чтобы охладиться

В любую сбалансированную диету входят овощи и фрукты. Считается, что следует отдавать предпочтение свежим, а не замороженным продуктам, так как при заморозке они утрачивают полезные свойства. Но американские ученые установили, что замороженные овощи и фрукты содержат больше витаминов и полезных веществ, чем те, что продаются в магазинах как свежие. Уже через пять дней хранения в холодильнике овощи проигрывают своим замороженным аналогам по количеству витамина А.

Исследователи из Университета Калифорнии более осторожны в оценках. Некоторые виды овощей (брокколи, морковь, кукуруза, бобы) действительно при заморозке сохраняют определенные полезные вещества — например, рибофлавин (он же витамин В2), участвующий в образовании эритроцитов, и аскорбиновую кислоту, необходимую для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Но содержание бета-каротина (провитамин витамина А) во многих продуктах при заморозке значительно уменьшается.

В замороженной брокколи содержится столько же витамина А, как и в свежей. | Источник: auntmasako/СС0

Свежевыжатые соки полезны для здоровья?

Соки — важная часть системы здорового питания, так как в них много полезных веществ и витаминов. Есть даже такие типы диет, при которых рекомендуется несколько дней пить только соки, исключив из рациона все остальное. Тем не менее ученые из Принстонского университета предупреждают: употребление фруктовых соков натощак негативно влияет на микрофлору кишечника.

Эксперименты на мышах показали, что тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу: она напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, не способным справиться с углеводами.

Исследователи советуют пить свежевыжатые соки в небольших количествах и только после приема пищи. Но и это чревато неприятными последствиями. Как выяснили австралийские ученые, при регулярном употреблении фруктовых соков значительно повышается центральное аортальное систолическое давление, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Мифы о жирной еде

Многие системы здорового питания рекомендуют ограничивать себя в жирной пище. А международная группа исследователей пришла к выводу, что жиры не просто безопасны, но даже полезны. Сравнив показатели здоровья более 135 тысяч человек из 18 стран, ученые обнаружили, что при недостатке в рационе жиров увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Другое исследование, в котором приняли участие около пятидесяти тысяч женщин, не выявило связи между уровнем жиров в рационе и развитием рака молочной железы, рака толстой кишки или сердечных заболеваний. Кроме того, испытуемые, ограничивающие себя в течение восьми лет в жирной пище, почти не избавлялись от лишнего веса.

Кофе и рак

Система здорового питания часто предполагает отказ от кофе. Дурная репутация закрепилась за ним после того, как в 1991 году подразделение ВОЗ — Международное агентство по изучению рака (МАИР) — отнесло кофе к категории канцерогенов 2 В. Специалисты полагали, что регулярное употребление ароматного напитка может привести к раку мочевого пузыря.

Международное агентство по изучению рака в 2016 году официально признало, что кофе не вызывает развитие онкологических заболеваний. | Источник: Engin_Akyurt/СС0

В 2016 году эксперты МАИР обвинения с кофе сняли, пояснив, что научных данных о связи кофеина с риском развития онкологических опухолей недостаточно. Более того, последние исследования показывают, что одна чашка кофе в день благотворно влияет на здоровье, уменьшая риск рака, болезней сердца и сосудов. А ежедневные шесть чашек кофе снижают вероятность преждевременной смерти на 16 процентов.

 На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме
Астроном: 'Кровавая Луна' – хорошая пора делать выводы
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Маккейн предложил способ обезопасить НАТО от Трампа
Эксперты предсказали курс рубля на август
МВД возбудило дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм»
Макфол заявил, что санкции России разрушили его научную карьеру
К взлету не готов: авиакомпании столкнулись с дефицитом пилотов
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Что такое «фудтрак» (и как на нём заработать) То, что мы привыкли называть «автолавками» и «тонарами», переживает очередное рождение! «Авто Mail.Ru» рассказывает, как заработать на «торговле из машины»
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь