В ГУФСИН рассказали о состоянии голодающего литовского киллера в ИК-10

В ГУФСИН Свердловской области сообщили об удовлетворительном состоянии объявившего голодовку литовского киллера Ромаса Замольскиса. По мнению сотрудников пенитенциарного учреждения осужденный требует шантажом экстрадировать его на родину, сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал».

Сейчас киллера из исправительной колонии № 10 перевели в медицинское учреждение медсанчасти № 66 ФСИН России, где Ромас Замольскис получает питательные вещества в организм. «Его права полностью соблюдались и соблюдаются. 18 июля в ИК-10 (Екатеринбург, строгий режим) осужденный Замольскис действительно отказался от приема пищи (воду осужденный все это время употреблял, хотя и не в больших количествах при чистке зубов). Акция носит демонстративно-шантажный характер. Главная ее цель — экстрадиция в Литву», — сообщил официальный представитель ГУ ФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, литовского киллера безпрепятственно посещают члены Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области, а также сотрудники прокуратуры. «Его заявления проверяются сотрудниками ГУФСИН России по Свердловской области», — добавил Александр Левченко.

По данным супруги осужденного, причиной голодовки для Ромаса Замольскиса стали условия содержания в исправительной колонии. В частности, литовский киллер был неудовлетворен мясным меню (киллер — вегетарианец), невозможностью подстричь бороду (приходилось пользоваться щипчиками для ногтей), выданной не по размеру верхней одежды (Замольскис крупного телосложения), а прогулки на свежем воздухе сопровождались сигаретным дымом от других заключенных (киллер не курит). В результате этого Ромас Замольскис через официальное заявление объявил голодовку.