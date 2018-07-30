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08:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В ГУФСИН рассказали о состоянии голодающего литовского киллера в ИК-10

Осужденный Ромас Замольскис объявил голодовку из-за условий содержания.

В ГУФСИН Свердловской области сообщили об удовлетворительном состоянии объявившего голодовку литовского киллера Ромаса Замольскиса. По мнению сотрудников пенитенциарного учреждения осужденный требует шантажом экстрадировать его на родину, сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал».

Сейчас киллера из исправительной колонии № 10 перевели в медицинское учреждение медсанчасти № 66 ФСИН России, где Ромас Замольскис получает питательные вещества в организм. «Его права полностью соблюдались и соблюдаются. 18 июля в ИК-10 (Екатеринбург, строгий режим) осужденный Замольскис действительно отказался от приема пищи (воду осужденный все это время употреблял, хотя и не в больших количествах при чистке зубов). Акция носит демонстративно-шантажный характер. Главная ее цель — экстрадиция в Литву», — сообщил официальный представитель ГУ ФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, литовского киллера безпрепятственно посещают члены Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области, а также сотрудники прокуратуры. «Его заявления проверяются сотрудниками ГУФСИН России по Свердловской области», — добавил Александр Левченко.

По данным супруги осужденного, причиной голодовки для Ромаса Замольскиса стали условия содержания в исправительной колонии. В частности, литовский киллер был неудовлетворен мясным меню (киллер — вегетарианец), невозможностью подстричь бороду (приходилось пользоваться щипчиками для ногтей), выданной не по размеру верхней одежды (Замольскис крупного телосложения), а прогулки на свежем воздухе сопровождались сигаретным дымом от других заключенных (киллер не курит). В результате этого Ромас Замольскис через официальное заявление объявил голодовку.

Уместно отметить, что литовского киллера осудили в Екатеринбурге сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 161 ч. 3, 162 ч. 3, 222 ч. 1, 30 ч. 3, 105 ч. 2, 158 ч. 4, 69 ч. 3 УК РФ (грабеж, мошенничество, разбой, незаконный оборот оружия и покушение на убийство). В результате чего он получил в общей сложности 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Литовский киллер пытался через суд подать прошение об экстрадиции в Литву, но в 2017 году в этом ему было отказано Чкаловским районным судом Екатеринбурга.

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