Южноуральцы начали получать ежемесячные выплаты из маткапитала

Общий размер выплат на Южном Урале уже превысил 10,3 млн рублей. Напомним, возможность получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала при рождении второго ребенка с 1 января получили семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума на одного человека в семье).

«Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за второй квартал предыдущего года. То есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за второй квартал 2017 года», — пояснили в пресс-службе ОПФР по региону.