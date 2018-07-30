Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Яна Рудковская мечтает о фигуре, как у Водяновой
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Ангела Меркель удивила публику зеленым платьем
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
13 лет борющийся с раком Кобзон впал в кому - СМИ
За Кобзоном: 80-летний Резник доставлен в больницу
Путин высказался о вратаре сборной России Акинефееве
Водитель сбил сразу 8 сотрудников ГИБДД
Юбка Ковальчук при софитах почти не скрывала фигуру - СМИ
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
08:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцы начали получать ежемесячные выплаты из маткапитала

Всего подано почти 250 заявлений, для 185 семей средства уже перечислены, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Общий размер выплат на Южном Урале уже превысил 10,3 млн рублей. Напомним, возможность получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала при рождении второго ребенка с 1 января получили семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума на одного человека в семье).

«Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за второй квартал предыдущего года. То есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за второй квартал 2017 года», — пояснили в пресс-службе ОПФР по региону.

Добавим, что выплата устанавливается на один год. По истечении этого срока семья должна вновь обратиться с заявлением, чтобы получать ежемесячные выплаты. Согласно законодательству, они будут перечисляться, пока ребенку не исполнится полтора года.

Все новости региона
 В гибели известного актера обвинили врачей
Мужчина погиб, доказывая коммунальщикам ветхость своего балкона. Видео
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Восемь человек погибли в результате пожара в Сочи
Эксперты предсказали курс рубля на август
Макфол заявил, что санкции России разрушили его научную карьеру
К взлету не готов: авиакомпании столкнулись с дефицитом пилотов
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Катар нанимал агентов ЦРУ для борьбы с претендентами на ЧМ-2022
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь