Митинг против изменений пенсионного законодательства прошел в Екатеринбурге
Екатеринбург. 30 июля.
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Екатеринбург. 30 июля.
Согласованная с властями акция прошла на площади Советской армии при 30-градусной жаре.
Участники митинга потребовали не принимать изменения пенсионного законодательства или заморозить ситуацию в том виде, в каком она есть, а также отправить в отставку правительство.
На митинг собралось около 2 тыс. человек, сообщает
«Нарушений общественного порядка не допущено», — говорится в сообщении.