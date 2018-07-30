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08:48 (мск), источник: Интерфакс

Митинг против изменений пенсионного законодательства прошел в Екатеринбурге

Екатеринбург. 30 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Организованный КПРФ митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в Екатеринбурге в субботу, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Урал».

Согласованная с властями акция прошла на площади Советской армии при 30-градусной жаре.

Участники митинга потребовали не принимать изменения пенсионного законодательства или заморозить ситуацию в том виде, в каком она есть, а также отправить в отставку правительство.

На митинг собралось около 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — говорится в сообщении.

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