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10:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские «Столбы» вновь открыты для посещения туристов

Туристический район три недели был закрыт.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, ограничение посещения было связано с участившимися случаями выхода медведей. С 12 июня ТЭР был закрыт для туристов.

В последнее время, патрулируя заповедник, сотрудники не замечали следов жизнедеятельности медведей. Поэтому было принято решение о возобновлении посещения этого излюбленного места отдыха красноярцев.

Посетителям заповедника напоминают о правилах, которые необходимо соблюдать при встрече с медведем: не убегать, не прикармливать и не фотографироваться с животным. Заметив зверя, необходимо неспешно удалиться в противоположную сторону. Пищевые отходя настоятельно рекомендуют уносить в город, чтобы не прикармливать хищника в туристическом районе.

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