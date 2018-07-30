«Балы первоклассников» предложено провести в Новосибирской области

Сенатор от Новосибирской области Надежда Болтенко в ходе оперативного совещания в правительстве региона предложила провести во всех районах области «балы первоклассников». Предполагается, что это будет праздник, посвященный поступлению детей в школу.

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«У нас есть большое событие в семье, когда дети заканчивают школу. Но то, что дети идут в первый класс, — это тоже огромнейшее событие для всей семьи», — заявила госпожа Болтенко.

По ее словам, в прошлом году такой праздник устраивали в Маслянинском районе, и он прошел с аншлагом. Организовать балы первоклассников можно было бы накануне 1 сентября или сразу после того, как начнется учебный год, считает сенатор.

«Поддерживаю инициативу. Я считаю, два детских праздника основных — 1 июня, День защиты детей и 1 сентября. Не все школяры согласны с нами, взрослыми, воспринимать 1 сентября, как праздничный день, некоторые даже, как день грустный. Но для первоклассников и их родителей это по-настоящему праздник», — сказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Он обратился к главам сельских районов с просьбой организовать торжественные мероприятия не только в школах, но и в парках, скверах и домах культуры.

Новосибирское отделение Союза женщин России, которым руководит Надежда Болтенко, уже несколько лет проводит в Новосибирске «Губернаторский бал первоклассников». В прошлом году он прошел в театре «Глобус», на него были приглашены победители областного конкурса рисунков «Герой моей любимой книги», их родители и педагоги.