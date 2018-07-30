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09:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Активисты ОНФ проверили пермские дороги и благоустройство территорий

ПЕРМЬ, 30 июля, ФедералПресс. Общественники посетили требующие ремонта участки дорог и нанесли их на сайт «Карта убитых дорог».

Активисты прикамского ОНФ указали на недочеты пермских дорог, в частности — ямы и колею на улице Макаренко, проблемы с ливневой канализацией на улицах Вижайской и Газеты «Звезда», лужи на улицах Светлогорской и Тимирязева. Информацию обо всех выявленных нарушениях общественники передали местным властям.

«У автолюбителей есть нарекания к дорогам, поэтому мы предлагаем всем неравнодушным жителям нашего региона оставлять отметки разрушенных участков дорог», — сказал член регштаба ОНФ в Пермском крае Дмитрий Шешуков, говоря о проекте «Карта убитых дорог». Всего в Пермском крае на ней отмечено 292 участка, часть из них уже отремонтирована, часть внесена в планы ремонтных работ.

Кроме того, активисты оценили благоустройство дворов и общественных территорий в Перми, Соликамске и Осе. Самыми распространенными недочетами оказались некачественное асфальтовое покрытие и сколы на бордюрном камне. Представители команды «Молодежка ОНФ» подключились к рейдам по выявлению опасных детских и спортивных площадок.

«В целом качество благоустраиваемых территорий удовлетворительное», — отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Пермском крае Михаил Кудинов.

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