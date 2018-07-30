Уникальный комбайн ремонтирует дороги Приморья
Уникальный для Приморья комбайн отсыпает обочины на горностаевской трассе, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.
Уникальный для Приморья комбайн отсыпает обочины на горностаевской трассе, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.
Ремонт автомобильной дороги
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в настоящий момент генеральный подрядчик работ, АО «СпецСУ», завершает подготовку под асфальтирование дороги в районе детского центра «Океан».
«На участке от бухты Шамора и после детского центра “Океан” уложен асфальт на местах выборки пучин. Следующий этап — сплошное асфальтирование этого участка в два слоя. В районе поселка Рыбачий сейчас рабочие отсыпают обочины на уже заасфальтированном участке, чтобы довести их до одного уровня с дорогой», — добавили в департаменте.
Напомним, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье в этом году отремонтируют более 50 километров краевых дорог. Работы идут на пяти трассах:
Михаил Грач.