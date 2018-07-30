Уникальный комбайн ремонтирует дороги Приморья

Источник: ДЕЙТА

Ремонт автомобильной дороги Владивосток-Артем, проходящей вдоль Уссурийского залива, завершается. Работы на участке выполняются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в настоящий момент генеральный подрядчик работ, АО «СпецСУ», завершает подготовку под асфальтирование дороги в районе детского центра «Океан».

«На участке от бухты Шамора и после детского центра “Океан” уложен асфальт на местах выборки пучин. Следующий этап — сплошное асфальтирование этого участка в два слоя. В районе поселка Рыбачий сейчас рабочие отсыпают обочины на уже заасфальтированном участке, чтобы довести их до одного уровня с дорогой», — добавили в департаменте.

Специалисты отмечают, обочины здесь отсыпают единственным в Приморье специализированным комбайном. По заданным машинистом параметрам комбайн сам регулирует высоту и толщину отсыпаемой щебеночной смеси. Это повышает качество производимых работ и снижает затраты на количество техники при отсыпке традиционным способом с помощью грейдера. В день такой комбайн может отсыпать до 12 километров обочин.

Напомним, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье в этом году отремонтируют более 50 километров краевых дорог. Работы идут на пяти трассах: Владивосток-Находка-Порт Восточный, Раздольное-Хасан, Владивосток-Артем (вдоль Уссурийского залива), подъезд к аэропорту и к станции Угольная. Всего на территории Владивостокской агломерации в этом году отремонтируют 87 километров дорог.