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09:20 (мск), источник: НИА Новосибирск

В Новосибирске похолодает до 15-ти градусов

Довольно прохладную и пасмурную погоду обещают синоптики Гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 61% 764 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха на этой неделе не превысит отметку в 22 градуса. Самыми теплыми ожидаются 31 июля и 1 августа. В четверг и пятницу вероятны осадки и похолодание до 15−17-ти градусов, прогнозирует Гидрометцентр. В выходные тоже будет пасмурно, днём — 18−20 градусов, ночью — около 10-ти.

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