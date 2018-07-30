В Новосибирске похолодает до 15-ти градусов

Температура воздуха на этой неделе не превысит отметку в 22 градуса. Самыми теплыми ожидаются 31 июля и 1 августа. В четверг и пятницу вероятны осадки и похолодание до 15−17-ти градусов, прогнозирует Гидрометцентр. В выходные тоже будет пасмурно, днём — 18−20 градусов, ночью — около 10-ти.