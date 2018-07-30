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09:12 (мск), источник: Вести - Воронеж

Синоптики рассказали, какой погодой Воронежская область встретит последний месяц лета

Первые два месяца жарой практически не отличались.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 61% 764 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

Погода на ближайшей рабочей неделе будет наконец по-настоящему летней: днём столбики термометров не будут опускаться ниже 24 градусов. Ливней не ожидается, возможны лишь кратковременные дожди, сообщил Воронежский гидрометцентр.

В понедельник, 30 июля, в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 8−13 м/с, температура до +28. В районах области днём возможны небольшие дожди с грозами, ветер северо-восточный, 8−13 м/с, при грозах — до 17 м/с.

Во вторник, 31 июля, во всём регионе переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м/с. В Воронеже ночью до +18, днём до +26, в районах области ночью 14−19 градусов, днём 24−29 градусов.

Первый день последнего месяца лета, 1 августа, будет жарким, сухим и преимущественно ясным. В Воронеже ночью до +17, днём до +28, в районах 13−18 градусов и 25−30 градусов соответственно. Ветер северо-восточный, 8−13 м/с.

Четверг, 2 августа, будет ещё жарче. По-прежнему малооблачно и без осадков. В Воронеже ночью до +17, днём до +30, в некоторых районах области температура на несколько градусов будет ещё выше. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Пятница, 3 августа, будет самым жарким днём на неделе. Ночью столбики термометров покажут +19, днём +31, в районах — ещё больше. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

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