Синоптики рассказали, какой погодой Воронежская область встретит последний месяц лета
Первые два месяца жарой практически не отличались.
Первые два месяца жарой практически не отличались.
Погода на ближайшей рабочей неделе будет наконец
В понедельник, 30 июля, в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Ветер
Во вторник, 31 июля, во всём регионе переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м/с. В Воронеже ночью до +18, днём до +26, в районах области ночью 14−19 градусов, днём 24−29 градусов.
Первый день последнего месяца лета, 1 августа, будет жарким, сухим и преимущественно ясным. В Воронеже ночью до +17, днём до +28, в районах 13−18 градусов и 25−30 градусов соответственно. Ветер
Четверг, 2 августа, будет ещё жарче.
Пятница, 3 августа, будет самым жарким днём на неделе. Ночью столбики термометров покажут +19, днём +31, в районах — ещё больше. Переменная облачность, без осадков, ветер