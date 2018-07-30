РБК: полиция возбудила дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм»

В 2011 году Минкультуры заключило с «Чеченфильм» контракт на создание фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. По информации собеседников РБК, «Чеченфильм» не снял картину и деньги не вернул. В 2014 года суд обязал кинокомпанию вернуть долг в 21,9 млн руб. плюс 1,4 млн руб. в качестве процентов, однако она так и не расплатилась с министерством. В том же году «Чеченфильм» был ликвидирован.