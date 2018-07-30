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10:34 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

РБК: полиция возбудила дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм»

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве против руководства и сотрудников ГУП «Киностудия «Чеченфильм», сообщает РБК со ссылкой на источники в киноотрасли и центральном аппарате МВД.

Источник: Reuters

В 2011 году Минкультуры заключило с «Чеченфильм» контракт на создание фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. По информации собеседников РБК, «Чеченфильм» не снял картину и деньги не вернул. В 2014 года суд обязал кинокомпанию вернуть долг в 21,9 млн руб. плюс 1,4 млн руб. в качестве процентов, однако она так и не расплатилась с министерством. В том же году «Чеченфильм» был ликвидирован.

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В апреле 2018 года Минкульт обратился в прокуратуру. Кроме «Чеченфильма», министерство просило проверить компании «Аркада Интертеймент» (фильм «Пес рыжий»), «''Линия кино'' студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), ООО «Ин Моушн» (фильм «Обратная сторона Луны») и ООО «МВ Синема» (фильм «Криминальный блюз для саксофона»).

Дело против киностудии «Чеченфильм» было возбуждено в конце мая 2018 года. В начале июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении ООО «Кинокомпания “КИТ”», не вернувшей Фонду кино субсидию в размере более 7 млн руб.

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