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10:14 (мск), источник: Вести Приморье

На о. Русский изменится схема организации дорожного движения

Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена необходимостью обеспечить достаточное пространство для осуществления разворота автобусов, а также связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Источник: Вести Приморье

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает об изменениях в организации дорожного движения и установке дорожных знаков по улице Академика Касьянова в районе остановки общественного транспорта «Приморский океанариум». Здесь будут установлены знаки 3.1 «Въезд запрещен», 5.5 «Дорога с односторонним движением», 5.6. «Окончание дороги с односторонним движением», 2.4 «Уступите дорогу», 3.27 «Остановка запрещена» и 1.23 «Дети». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена необходимостью обеспечить достаточное пространство для осуществления разворота автобусов, а также связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

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