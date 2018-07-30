На о. Русский изменится схема организации дорожного движения

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает об изменениях в организации дорожного движения и установке дорожных знаков по улице Академика Касьянова в районе остановки общественного транспорта «Приморский океанариум». Здесь будут установлены знаки 3.1 «Въезд запрещен», 5.5 «Дорога с односторонним движением», 5.6. «Окончание дороги с односторонним движением», 2.4 «Уступите дорогу», 3.27 «Остановка запрещена» и 1.23 «Дети». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.