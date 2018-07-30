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13:55 (мск), источник: VN.ru

Погода 31 июля — 2 августа в Новосибирске: тепла не видно

Холодная погода продолжит властвовать в Новосибирской области: ночью температура будет опускаться до +10 градусов, днем — практически не превышать +20 градусов. В дополнение к этому вероятны дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 73% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: VN.ru

«Тепла пока не видно. Ядро антициклона стоит над северным Уралом и не пускает теплый западный ветер, который обычно приносит к нам с Атлантики тепло», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Во вторник, 31 июля, ночью +10, +12 градусов, днем +19, +21 градус. В среду, 1 августа, ночью +10, +12 градусов, днем +20, +22 градуса. В четверг, 2 августа, ночью +9, +11 градусов, днем +19, +21 градус. На крайнем юге области возможно потепление до +24 градусов.

Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью от 3 до 9 метров в секунду. Обильных осадков не ожидается. Вторник, вероятно, вовсе обойдется без дождей, в среду и четверг возможны небольшие дожди. «Уже конец июля — начало августа. Как правило, август в Новосибирской области редко бывает жарким», — констатировала Марина Виноградова.

По данным Росгидрометцентра, вероятность осадков увеличится с 0% во вторник до 87% в среду и 55% в четверг. При этом днем в четверг ожидается похолодание до +15 градусов. В последующие дни вплоть до воскресенья вероятность дождей сохранится, температура будет колебаться от +16 до +20 градусов. Похожий погодный сценарий дает и «Яндекс. Погода».

А вот зарубежный Weather.com предсказывает дожди лишь в среду, оставляя за другими днями облачную погоду без осадков.

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