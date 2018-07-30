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18:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Massive Attack процитировали Геринга на концерте напротив Минобороны России

Британская трип-хоп-группа Massive Attack выступила на музыкальном фестивале Park Live в московском Парке Горького.

Источник: РИА "Новости"

Концерт коллектива сопровождался видеорядом с заголовками новостей российских СМИ на политические и социальные темы, а также призывами объединяться и делиться знаниями, создавая тем самым мировое сообщество, передает корреспондент «Ленты.ру».

Музыканты также вывели на экран цитату рейхсминистра авиации Третьего рейха Германа Геринга:

Любым народом очень легко управлять — только скажите, что им угрожает опасность нападения, покажите им врага, а всех пацифистов объявите непатриотами.

На экране также мелькали заголовки новостей отечественных СМИ, в том числе «Ленты.ру». Помимо этого, музыканты задавали зрителям вопросы: «Каково определение альтруизма?», «В чем смысл жизни?», «Чем ты занимаешься?» Во время одной из песен на экране показали хронологию уничтожения культурных памятников, библиотек и древних религиозных построек.

Концерт Massive Attack прошел вечером 29 июля. На одной сцене с британцами также выступили Young Fathers, Tricky и Bonobo.

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