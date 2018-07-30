Омские власти нашли источник страшной вони в Нефтяниках

Новая передвижная лаборатория для анализа воздуха впервые показала себя в деле: на выходных в Омске поймали компанию-нарушителя.

Жалобы на страшную вонь начали поступать из городка Нефтяников еще на прошлой неделе. Местные жители сообщали, что каждую ночь в районе сильно пахнет жженой резиной, многие жаловались на плохое самочувствие. Минприроды получило две с половиной сотни обращений.

В результате виновника удалось найти. Передвижная лаборатория несколько дней собирала пробы воздуха и в итоге вычислила местонахождение того, кто «испортил воздух». Специалисты немедленно остановили деятельность предприятия, и жалобы на вонь прекратились.

Оказалось, что все это время омичей травило предприятие «Химпром» — завод, занимающийся производством канифоли. Причина банальна: две недели назад компания получила несколько крупных заказов и решила запустить производство, не дожидаясь, пока из Челябинска привезут новые фильтры.