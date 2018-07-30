Васильева: четверть населения России не владеет функциональным чтением

Источник: РИА "Новости"

В функциональном чтении мы сегодня отстаем по сравнению с данными десятилетней давности. По разным данным, от 22 до 25% населения страны не владеют функциональным чтением. Потери его начинаются в раннем возрасте. Ольга Васильева министр просвещения

По ее словам, особенности, которые не удалось преодолеть в раннем возрасте, накапливаются к средним классам, и затем проблему решить становится почти невозможно. «Ребенок читает текст, не понимая прочитанного», — констатировала Васильева.

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Она добавила, что к 2022 году перед Россией стоит задача «вернуться в пятерку» стран по навыкам функционального чтения.

В исследованиях PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, Programme for International Student Assessment) и PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста) под грамотностью (функциональностью) чтения предлагается понимать способность ученика к осмыслению письменных текстов и их рефлексии, к использованию их содержания для достижения собственных целей.