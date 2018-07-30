31 июля в четырех районах Казани не будет света
(Город Казань KZN.RU, 30 июля). 31 июля в Казани в четырех районах запланировано отключение электричества.
(Город Казань KZN.RU, 30 июля). 31 июля в Казани в четырех районах запланировано отключение электричества.
С 8.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе в жилых домах по адресам ул.
С 8.00 до 17.00 не будет электричества в Московском районе по адресам ул. Восстания, 42, 46, ул. Декабристов, 187.
С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе в частном секторе поселка Восточный по улицам Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы.
С 9.00 до 18.00 в Советском районе без свет останутся жители частного сектора поселка Новая Сосновка, проживающие по улицам 1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35, Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая, а также в дачном некоммерческом товариществе «Изумрудная долина».
Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».