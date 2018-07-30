Станция «Академическая» в Петербурге закрылась на ремонт

Планируется, что работы продлятся 11 месяцев. Специалисты будут восстанавливать гидроизоляцию наклонного хода. Для этого старые армоцементные водоотводящие зонты будут демонтированы, их заменят на новые, изготовленные из композитных материалов. Новые водоотводящие зонты даже в процессе повседневной эксплуатации станции обеспечивают легкий доступ к тоннельной обделке. Всего специалисты смонтируют около 1,5 тысяч квадратных метров зонтов.