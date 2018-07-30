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10:49 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Станция «Академическая» в Петербурге закрылась на ремонт

Обновленную станцию планируется открыть летом 2019 года.

Источник: Аргументы и факты

Станция метро «Академическая» в Санкт-Петербурге 30 июля закрывается на капитальный ремонт, говорится в сообщении ГУП «Петербургский метрополитен».

Планируется, что работы продлятся 11 месяцев. Специалисты будут восстанавливать гидроизоляцию наклонного хода. Для этого старые армоцементные водоотводящие зонты будут демонтированы, их заменят на новые, изготовленные из композитных материалов. Новые водоотводящие зонты даже в процессе повседневной эксплуатации станции обеспечивают легкий доступ к тоннельной обделке. Всего специалисты смонтируют около 1,5 тысяч квадратных метров зонтов.

Также на станции будут заменены элементы отделки вестибюлей, проведен капремонт эскалаторов, модернизирована система видеонаблюдения, установлены современные светодиодные светильники и модифицированная линейка турникетов.

Обновленную станцию планируется открыть летом 2019 года.

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