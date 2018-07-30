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10:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Тротуарные астрономы» впервые собрали очередь в Хабаровске

Любитель звездного неба — о плоской земле и слежке из космоса.

В минувшие выходные большой ажиотаж в Хабаровске вызвали два редких астрономических явления, совпавшие в одну ночь — великое противостояние Марса, когда огненная планета приблизилась к Земле на минимальное расстояние, и продолжительное затмение Луны — самое длинное в 21 веке.

К установленным на смотровой площадке над набережной Хабаровска телескопам стянулись ночью сотни горожан.

Один из организаторов этой акции Евгений Ревва — инженер-дорожник, а по совместительству астроном-любитель — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» о том, что все было сделано на чистом энтузиазме. В регионе сейчас практически нет профессиональных астрономов.

 — Встретить в Хабаровске профессионального астронома — огромная редкость. У нас нет даже официально оформленного клуба любителей звездного неба.

Увлеченные Космосом люди в основном переписываются в соцсетях, изредка встречаются, организовывают совместные выезды за город с приглашением всех желающих. Для нормальных наблюдений надо ведь выехать за 10−20 км от Хабаровска — в городе мешает «световая шапка» огней.

 — Не могу сказать, что жители города активно всем этим интересуются, — признается корреспонденту агентства Евгений Ревва. — Исключение — разве что вот такие редчайшие явления. Я сам не ожидал, что столько народа соберется. Мы и раньше устраивали сеансы «тротуарной астрономии», на набережной мы устанавливали телескопы, приглашали желающих взглянуть в небо, объясняли им азы. Но такого наплыва, конечно, ни разу не было. Интерес к астрономии у самого Евгения проявился довольно давно, но дальше изучения фотографий дело долго не заходило. Все изменилось в 2009 году, когда у него появился собственный телескоп.

За годы серьезного увлечения астрономией он сам неоднократно сталкивался с людьми, которые искренне верят, что земля плоская, а никакие люди ни в какой космос не летали.

 — Они называют себя «плоскоземельцы», сколько их в крае — не знаю, а вот в мире таких около 3 миллионов! В интернете масса подобных сообществ. Спрашиваешь у таких: «А как же прямая трансляция с МКС или фотографии, сделанные из космоса?». А у них на все один ответ: «Сфабриковано». Есть и другая крайность — многие люди верят, что за каждым их шагом из космоса следят неведомые силы.

Корень у обоих крайностей, по мнению Евгения один — невежество. И что с этим делать?

 — Уроки астрономии, которые недавно вернули в школы, вряд ли помогут понизить уровень такого невежества, — считает Евгений. — Специалистов по астрономии, по большому счету, у нас в школах нет, а теоретические рассказы плохо подготовленного педагога и звезды на картинках ничего детям не дадут. Другое дело — увидеть все это самим в телескоп. Я несколько раз думал о том, что, может быть, на базе какой-нибудь школы открыл бы кружок по интересам, где дети смогли бы изучать астрономию на практике и получать разъяснения по возникающим вопросам. Но каждый раз понимаю, что на это времени нет. У меня ведь есть основная работа, которая отнимает много сил, а астрономия — просто приятное времяпрепровождение. Так что придется ограничиться «тротуарной астрономией».

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