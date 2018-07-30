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10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Уровень воды у Хабаровска стремительно растет: дачникам советуют скорее собрать урожай

В течение недели уровень воды достигнет отметку в 520 сантиметров.

Источник: Комсомольская правда

К Хабаровску продолжает приближаться гребень паводка, который идет из Забайкалья. Краевой столицы «большая вода» достигнет в начале августа: затопит дачи, прибрежную зону набережной и отправится вниз по течению.

ПЕРВЫЕ НА ОЧЕРЕДИ.

Наиболее распространенный вопрос: повторятся ли события паводка пятилетней давности? Синоптики и спасатели однозначно в один голос заявляют: «Нет». Ну, или не в таких масштабах.

Несладко придется «левому» берегу Амура. По прогнозам, в зоне подтопления окажутся свыше 2,7 тысячи участков на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Произойдет это в первые четыре дня августа, когда уровень воды в реке приблизится к 470−520 сантиметрам. Дачникам рекомендовано собрать и вывезти урожай, поднять имущество на верхние этажи.

Сейчас уровень Амура у Хабаровска поднялся до 379 сантиметров. «Большая вода» медленно подступает к порогу краевой столицы и уже затопила первый ярус новой набережной — до прогулочной дорожки. При достижении максимального уровня река доберется до края одной из главных достопримечательностей дальневосточного центра. При пяти метрах перестанет работать ливневка в южной части города.

Источник: Комсомольская правда

— Учитывая, что паводок проходит на опасных уровнях, это уже дало основания на введение особого режима повышенной готовности для всех сил и средств МЧС в регионе. Общая группировка аэромобильных сил, которые могут быть задействованы в пределах Хабаровского края, в случае какого-то кардинального осложнения обстановки — порядка 450 единиц личного состава, 36 единиц плавательной техники и плавсредств, — сказал Виталий Дарчия, заместитель начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Исходя из опыта, если Амур выйдет за прогнозируемые отметки, то первыми пострадают дома по улице Богачева. До 2013 года там жили 15 человек, после наводнения их расселили. Сейчас дома по Богачева используются как дачи.

Аналогичная ситуация в случае повышения уровня воды сложится в частном секторе района Красная речка. После наводнения жителям этой территории также были выделены субсидии на переезд, однако не все воспользовались федеральными деньгами.

ЖДЕМ ДОЖДИ.

Гребень паводка уже добрался до села Екатеринославка Амурской области. Сегодня «большую воду» ожидают в селе Нагибово Еврейской автономии, где, согласно прогнозам, уровень Амура доберется до 1000−1030 сантиметров при опасной отметке в 1100. 31 июля — 1 августа паводок сместится к Ленинскому, вода достигнет 830 сантиметров, опасное явление — 850.

Источник: Комсомольская правда

— Столь высокую водность мы ждем потому, что река Сунгари сейчас дает значительный объем воды в Амур. Причина — экс-тайфун «Ампил», который прошел через ЕАО и Хабаровский край, — отметил Евгений Примачев, заместитель начальника департамента Росгидромета по Дальневосточному федеральному округу.

Не за горами и выход еще одного тайфуна из КНР — «Джонгдари». Возможно, циклон придет в край четвертого-пятого августа. По словам Примачева, «Джонгдари» не повлияет на уровень Амура и других рек.

Безопасным назвали специалисты и холостые сбросы воды на Бурейской ГЭС. Со вчерашнего дня станция начинает освобождать водохранилище, и к третьему августа сбросной расход достигнет 3500 — плюс-минус 350 — кубических метров в секунду.

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