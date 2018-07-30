Уровень воды у Хабаровска стремительно растет: дачникам советуют скорее собрать урожай
В течение недели уровень воды достигнет отметку в 520 сантиметров.
В течение недели уровень воды достигнет отметку в 520 сантиметров.
К Хабаровску продолжает приближаться гребень паводка, который идет из Забайкалья. Краевой столицы «большая вода» достигнет в начале августа: затопит дачи, прибрежную зону набережной и отправится вниз по течению.
ПЕРВЫЕ НА ОЧЕРЕДИ.
Наиболее распространенный вопрос: повторятся ли события паводка пятилетней давности? Синоптики и спасатели однозначно в один голос заявляют: «Нет». Ну, или не в таких масштабах.
Несладко придется «левому» берегу Амура. По прогнозам, в зоне подтопления окажутся свыше 2,7 тысячи участков на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Произойдет это в первые четыре дня августа, когда уровень воды в реке приблизится к 470−520 сантиметрам. Дачникам рекомендовано собрать и вывезти урожай, поднять имущество на верхние этажи.
Сейчас уровень Амура у Хабаровска поднялся до 379 сантиметров. «Большая вода» медленно подступает к порогу краевой столицы и уже затопила первый ярус новой набережной — до прогулочной дорожки. При достижении максимального уровня река доберется до края одной из главных достопримечательностей дальневосточного центра. При пяти метрах перестанет работать ливневка в южной части города.
— Учитывая, что паводок проходит на опасных уровнях, это уже дало основания на введение особого режима повышенной готовности для всех сил и средств МЧС в регионе. Общая группировка аэромобильных сил, которые могут быть задействованы в пределах Хабаровского края, в случае
Исходя из опыта, если Амур выйдет за прогнозируемые отметки, то первыми пострадают дома по улице Богачева. До 2013 года там жили 15 человек, после наводнения их расселили. Сейчас дома по Богачева используются как дачи.
Аналогичная ситуация в случае повышения уровня воды сложится в частном секторе района Красная речка. После наводнения жителям этой территории также были выделены субсидии на переезд, однако не все воспользовались федеральными деньгами.
ЖДЕМ ДОЖДИ.
Гребень паводка уже добрался до села Екатеринославка Амурской области. Сегодня «большую воду» ожидают в селе Нагибово Еврейской автономии, где, согласно прогнозам, уровень Амура доберется до 1000−1030 сантиметров при опасной отметке в 1100. 31 июля — 1 августа паводок сместится к Ленинскому, вода достигнет 830 сантиметров, опасное явление — 850.
— Столь высокую водность мы ждем потому, что река Сунгари сейчас дает значительный объем воды в Амур. Причина —
Не за горами и выход еще одного тайфуна из КНР — «Джонгдари». Возможно, циклон придет в край
Безопасным назвали специалисты и холостые сбросы воды на Бурейской ГЭС. Со вчерашнего дня станция начинает освобождать водохранилище, и к третьему августа сбросной расход достигнет 3500 —