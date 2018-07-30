Почти Хатико: дружелюбный медведь каждое утро провожает автобусы в Новосибирской области
Мишку видят местные жители поселка Таволга Кыштовского района.
Мишку видят местные жители поселка Таволга Кыштовского района.
Каждое утро дикий медведь выходит на дорогу, по которой едет автобус с жителями поселка Таволга Кыштовского района. И так уже на протяжении нескольких лет!
— Кто хочет увидеть медведя, на остановке «Таволга» с 8 до 10 часов утра он переходит дорогу, — рассказала в соцсетях местная жительница Елена Стриженикова. — Сегодня только видели, как он переходил дорогу, машины едут, а он переходит.
В интервью сайту kp.ru Стриженникова рассказала, что к мишке народ относится с симпатией. Шоферы стараются притормозить на том участке, где косолапый любит устраивать утренний променад.
— Медведь никого не пугает, автобус просто едет своей дорогой, иногда шофер посигналит ему. А так — уже давно никто не обращает внимания, — говорит Елена.
Напомним, не так давно туристов в Кыштовском районе напугал хищник, который ночью решил проплыть по реке. А у наших соседей — на Алтае — есть уникальный поселок Яйлю, где люди живут бок о бок с медведями, причем весьма дружно.