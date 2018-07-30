Почти Хатико: дружелюбный медведь каждое утро провожает автобусы в Новосибирской области

Каждое утро дикий медведь выходит на дорогу, по которой едет автобус с жителями поселка Таволга Кыштовского района. И так уже на протяжении нескольких лет! Медведь-Хатико, по словам местных, людей не трогает и вообще дружелюбен. Единственный минус зверя — безбожно нарушает правила дорожного движения, выскакивая на дорогу перед машинами.

— Кто хочет увидеть медведя, на остановке «Таволга» с 8 до 10 часов утра он переходит дорогу, — рассказала в соцсетях местная жительница Елена Стриженикова. — Сегодня только видели, как он переходил дорогу, машины едут, а он переходит.

В интервью сайту kp.ru Стриженникова рассказала, что к мишке народ относится с симпатией. Шоферы стараются притормозить на том участке, где косолапый любит устраивать утренний променад.

— Медведь никого не пугает, автобус просто едет своей дорогой, иногда шофер посигналит ему. А так — уже давно никто не обращает внимания, — говорит Елена.