Свердловчане смогут бесплатно провериться на гепатит С

Обязательное условие акции — пройти обследование самому и пригласить близких, друзей и коллег. Победителем станет участник, по рекомендации которого пройдут обследование наибольшее количество людей.

Ежегодное бесплатное комплексное обследование в Центре здоровья может каждый гражданин РФ. В ходе обследования определяется состояние сердечно-сосудистой, дыхательной системы. Каждому посетителю проводится экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы; осмотр стоматологического гигиениста, который при необходимости назначает профессиональную гигиену полости рта. В кабинете медицинского оптометриста проводятся мероприятия по ранней диагностике заболеваний глаз. На основании полученных результатов обследования врач разрабатывает индивидуальный план лечения.