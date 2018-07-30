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10:51 (мск), источник: Новости Перми

Завершился тринадцатый фестиваль KAMWA

Международный фестиваль современных этнических культур проходил в музее «Хохловка» с 27 по 29 июня и, как и всегда, объединил участников из разных стран, порадовав зрителей интересной программой.

Фестиваль KAMWA — это три фестивальных дня, несколько самодостаточных этнических проектов, таких, как «Этномода» и «Город мастеров, эколагерь и, конечно, музыка. Три музыкальных сцены с разными направлениями и атмосферой — вот главное, ради чего люди ежегодно ездят на «Камву». Фестиваль остается одним из крупнейших в России, успешно продвигающих этническую тематику в максимально широком значении, и это делает его уникальным, всегда удивляющим свою аудиторию. Секрет успеха еще и в том, что этнический фестиваль на площадке архитектурно-этнографического музея — пожалуй, лучшая коллаборация, которую можно было придумать.

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В этом году фестиваль объединил артистов из России, Венгрии, Германии, Индии, Грузии и Франции, представив довольно разноформатную по звучанию программу. Как обещал музыкальный продюсер KAMWA Эдуард Андриянов, курс был взят на рагу и регги. При этом в лайнапе фестиваля удачно сочетались выступления этнических хоровых коллективов на акустической сцене с электронными и более мейнстримовыми проектами главной сцены, которые работали на территории «Хохловки» 28 июня.

Задорные немецкие песни, народные, проникновенные, грузинские и традиционные, родные Прикамские зазвучали над Камой.

Экспериментальная музыка, соединяющая старинные мелодии армянского дудука и электронное звучание, в исполнении интернационального проекта «Абрикосовое дерево», фолк и фьюжн венгерского проекта Meszecsinka, настоящая рага от семейного трио Anandi Joys Abound из Индии вошли в музыкальную программу на главной фестивальной поляне, а продолжилось все на электронной сцене в эколагере через дорогу от музея, где накануне происходило открытие фестиваля.

Столкнулся фестиваль и с неожиданными трудностями в виде испытания погодой. 27 и 28 июля гроза обходила хохловские высоты стороной, а в ночь на 29 июля случился настоящий ураган, который принес немало проблем не только жителям палаточного лагеря, но и техническому обеспечению. Кто-то уехал прямо ночью, а утром, в связи с серьезными последствиями непогоды, организаторами было принято срочное решение об отмене программы третьего фестивального дня. Однако в 19:00 на сцене в фестивальном лагере все же состоялся небольшой концерт с участием групп «Очелье сороки», Usoritsa, Asketics. Вход на площадку был свободным, эколагерь собрал самых преданных слушателей и поклонников «Камвы». Всего, по предварительным данным, за все дни было более семи тысяч зрителей.

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