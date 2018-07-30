Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова высказалась
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
4-летний мальчик помогает другу справиться с деменцией
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
«Романтика»: Пугачева и Галкин поделились редким совместным фото
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Писательница заставила в детском лагере говорить по-украински
Депутат Рады заявил о «бреде» в учебнике географии
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
10:43 (мск), источник: Newsroom24.ru

Движение по улице Тираспольской ограничено с 30 июля

Ограничения действуют до 20 августа.

Источник: Newsroom24.ru

Движение транспорта по улице Тираспольской (Канавинский район) ограничено с 30 июля до 20 августа. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Движение будет ограничено на двух участках дороги. Это связано с проведением строительно-монтажных работ.

В частности, временно закрыт для проезда участок дороги от улицы Солнечной до улицы Жукова. На участке от улицы Искры до пересечения с улицей Жукова движение транспорта будет организовано по суженному участку дороги с ограничением скорости до 40 километров в час.

Ранее сообщалось, что проезд по улице Бурнаковской ограничен до 11 августа.

Все новости региона
 Глеб Никитин предложил использовать «Стадион Нижний Новгород» для кинопоказов
16-летний нижегородец напоил и изнасиловал 14-летнюю девочку
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Маккейн предложил способ обезопасить НАТО от Трампа
Эксперты предсказали курс рубля на август
МВД возбудило дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм»
Макфол заявил, что санкции России разрушили его научную карьеру
К взлету не готов: авиакомпании столкнулись с дефицитом пилотов
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Что такое «фудтрак» (и как на нём заработать) То, что мы привыкли называть «автолавками» и «тонарами», переживает очередное рождение! «Авто Mail.Ru» рассказывает, как заработать на «торговле из машины»
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь