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12:09 (мск), источник: RNS

Путин подписал закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: RNS

В частности, поправки в административный кодекс предполагают штрафы за неразмещение информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Помимо этого, вводится ответственность за необоснованное принятие органом регионального контроля в области долевого строительства решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства. За подобные нарушения также предусмотрен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

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