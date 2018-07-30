Путин подписал закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

В частности, поправки в административный кодекс предполагают штрафы за неразмещение информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Помимо этого, вводится ответственность за необоснованное принятие органом регионального контроля в области долевого строительства решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства. За подобные нарушения также предусмотрен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.