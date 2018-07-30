Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 30 июля по 5 августа

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Неудобства горожан длятся от нескольких дней до нескольких недель.

Кто в Воронеже останется без горячей воды в течение недели с 30 июля по 5 августа, выяснили «Вести-Воронеж».

Железнодорожный район

с 30 июля по 12 августа.

ул. Ф. Тютчева, 93/5, 95, 95а, 95е, 95и, 95 л, 97, 99, 99а, 103;.

ул. Сельская, 2/1, 2/2, 2ф.

Ленинский район

с 30 июля по 3 августа.

ул. Челюскинцев: 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101 В, 136а;.

ул. 20 лет Октября: 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;.

ул. Гродненская: 2;.

ул. Ворошилова: 1 В, 1 г; 1/3, ¼, ул. Краснознамённая: 10, 12, 15;.

ул. Платонова: 7;ул. Свободы: 10, 31;.

ул. Кольцовская: 70;.

ул. Куцыгина: 6, 21, 27;.

ул. Красноармейская: 17, 27, 60;.

ул. Станкевича: 38, 40;.

ул. Кирова: 8, 10, 22, 24;.

ул. Пушкинская: 41, 45;.

ул. Плехановская: 8.

Советский район

с 30 июля по 3 августа.

ул. Г. Сибиряков: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;ул. О. Дундича: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;.

ул. Патриотов: 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;.

ул. Молодогвардейцев: 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;.

ул. Ю. Моравская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;.

ул. Путиловская: 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;.

ул. Кривошеина: 60, 62, 66, 68, 70, 72;.

ул. Домостроителей: 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;.

ул. Маршака: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;.

ул. Пешестрелецкая: 54, 58/1, 58/2, 64, 66, 79а, 83, 91, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;.

ул. Ю. Янониса: 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24;ул. Дорожная: 1, 7а;.

ул. Ворошилова: 38а, 48, 50;.

Б. Пионеров: 9, 10 В, 15, 17, 17б, 19а;.

ул. Космонавтов: 22а.

Центральный район

с 30 июля по 3 августа.

ул. Ф. Энгельса: 24а, 25б, 34, 33е;.

ул. Комиссаржевской: 15;.

ул. К. Маркса: 45а, 74, 76, 98;ул. 25-го Октября: 15, 31, 41а;.

ул. Никитинская: 7, 16а;.

ул. Студенческая:34.

Коминтерновский район

с 31 июля по 13 августа.

ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25;.

с 1 по 14 августа.

пер. Здоровья, 88а.

с 3 по 16 августа.

ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275/1, 275/2.

А вернут горячую воду на ближайшей неделе жильцам 13 домов на улицах Березовая роща (№ 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6 В, 8, 10, 12, 24, 24а) и 9 Января (№ 170).

Одно дело, когда горячую воду отключают планово. Но вот жильцов многоэтажного дома № 22 на улице Плехановской обрекли на купание в тазиках по другой причине. Вода отсутствует ещё с 24 апреля из-за вышедшего из строя бойлера. Как рассказали в управляющей компании, обслуживающей дом, раньше августа горячую воду ждать не стоит.

Но всё-таки существуют способы, помогающие оставаться чистыми даже без бойлеров и горячей воды. Самые доступные из них — в эксклюзивном материале «Вести-Воронеж».