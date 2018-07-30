В день лунного затмения в роддоме Чистополя случился бэби-бум

27 июля в Чистопольском родильном доме на свет появилось 12 малышей. По словам работников роддома, такого количества младенцев не рождалось очень давно.

Роды у всех прошли естественным путем. Примечательно то, что все роженицы посещали курсы по подготовке к родам. Все новорожденные младенцы и их мамы чувствуют себя хорошо.

«Мы подумали — это магическое действие Луны, Земли и Марса. Но самое знаменательное то, что родили девочки, которые посещали курсы подготовки к родам», — сообщается на странице роддома в Instagram.

Одна из рожениц поделилась впечатлениями от процесса и рассказала, что сначала она растерялась, но акушерка помогла ей собраться с духом и настроила на «мягкие роды».