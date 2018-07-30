На краснодарских улицах появился «Дорожный пристав»
Судебные приставы и сотрудники ГИБДД начали проводить совместные рейды по выявлению должников.
Судебные приставы и сотрудники ГИБДД начали проводить совместные рейды по выявлению должников.
Представители двух ведомств выходят на дежурство с 7 до 10 часов утра, когда основная масса людей едет на работу.
Для выявления
В ходе первого рейдового мероприятия было выявлено пять должников. Один из — водитель маршрутного такси, накопивший долгов по кредитам на 400 тысяч рублей. В поле зрения участников рейда также попали водители легковых автомобилей. Один из них также задолжал крупную сумму банку, второй оказался злостным алиментщиком с суммой долга 186 тысяч рублей. Еще два автомобилиста накопили административные штрафы за нарушения правил дорожного движения на сумму почти 100 тысяч рублей.
Всем должникам вручены квитанции для оплаты задолженностей и разъяснен порядок применения принудительных мер взыскания, вплоть до административного ареста, сообщает
Ранее «Югополис» сообщал о том, что подобная практика взыскания долгов была введена в Геленджике.