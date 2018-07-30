На краснодарских улицах появился «Дорожный пристав»

Представители двух ведомств выходят на дежурство с 7 до 10 часов утра, когда основная масса людей едет на работу.

Для выявления автомобилистов-должников по различным видам платежей используется аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». В основу его работы положена технология распознавания автомобильных номеров. При выявлении номерного знака из базы данных должников «Дорожный пристав» подает звуковой сигнал. После этого автомобиль останавливают сотрудники ГИБДД, а судебные приставы проводят работу по взысканию задолженности.

В ходе первого рейдового мероприятия было выявлено пять должников. Один из — водитель маршрутного такси, накопивший долгов по кредитам на 400 тысяч рублей. В поле зрения участников рейда также попали водители легковых автомобилей. Один из них также задолжал крупную сумму банку, второй оказался злостным алиментщиком с суммой долга 186 тысяч рублей. Еще два автомобилиста накопили административные штрафы за нарушения правил дорожного движения на сумму почти 100 тысяч рублей.

Всем должникам вручены квитанции для оплаты задолженностей и разъяснен порядок применения принудительных мер взыскания, вплоть до административного ареста, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.