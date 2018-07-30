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12:02 (мск), источник: Югополис

На краснодарских улицах появился «Дорожный пристав»

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД начали проводить совместные рейды по выявлению должников.

Представители двух ведомств выходят на дежурство с 7 до 10 часов утра, когда основная масса людей едет на работу.

Для выявления автомобилистов-должников по различным видам платежей используется аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». В основу его работы положена технология распознавания автомобильных номеров. При выявлении номерного знака из базы данных должников «Дорожный пристав» подает звуковой сигнал. После этого автомобиль останавливают сотрудники ГИБДД, а судебные приставы проводят работу по взысканию задолженности.

В ходе первого рейдового мероприятия было выявлено пять должников. Один из — водитель маршрутного такси, накопивший долгов по кредитам на 400 тысяч рублей. В поле зрения участников рейда также попали водители легковых автомобилей. Один из них также задолжал крупную сумму банку, второй оказался злостным алиментщиком с суммой долга 186 тысяч рублей. Еще два автомобилиста накопили административные штрафы за нарушения правил дорожного движения на сумму почти 100 тысяч рублей.

Всем должникам вручены квитанции для оплаты задолженностей и разъяснен порядок применения принудительных мер взыскания, вплоть до административного ареста, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что подобная практика взыскания долгов была введена в Геленджике.

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