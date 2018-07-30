Екатеринбург претендует на проведение Универсиады

«У Екатеринбурга есть большой шанс провести на его территории знаковое спортивное мероприятие. Подана заявка на проведение летней Универсиады в 2023 году — это будет хорошим подарком городу к 300-летнему юбилею. Мы поддерживаем заявку и уверены, что Екатеринбург достоин и может провести не только это мероприятие, но выиграть право на проведение всемирной универсальной выставки EXPO в 2025 году», — рассказал «Уралинформбюро» пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов.