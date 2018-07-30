Екатеринбург претендует на проведение Универсиады
В 2023 году.
В 2023 году.
Столица Урала поборется за право проведения летней Универсиады в 2023 году. Единственным соперником Екатеринбурга будет Якутск, который приурочил проект заявки к 100-летию образования Якутской АССР.
«У Екатеринбурга есть большой шанс провести на его территории знаковое спортивное мероприятие. Подана заявка на проведение летней Универсиады в 2023 году — это будет хорошим подарком городу к 300-летнему юбилею. Мы поддерживаем заявку и уверены, что Екатеринбург достоин и может провести не только это мероприятие, но выиграть право на проведение всемирной универсальной выставки EXPO в 2025 году», — рассказал «Уралинформбюро»
Решение о том, где состоятся всемирные студенческие игры через пять лет буде принято осенью.
Стоит отметить, что зимнюю Универсиаду 2019 года принимает Красноярск.