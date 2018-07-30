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11:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург претендует на проведение Универсиады

В 2023 году.

Столица Урала поборется за право проведения летней Универсиады в 2023 году. Единственным соперником Екатеринбурга будет Якутск, который приурочил проект заявки к 100-летию образования Якутской АССР.

«У Екатеринбурга есть большой шанс провести на его территории знаковое спортивное мероприятие. Подана заявка на проведение летней Универсиады в 2023 году — это будет хорошим подарком городу к 300-летнему юбилею. Мы поддерживаем заявку и уверены, что Екатеринбург достоин и может провести не только это мероприятие, но выиграть право на проведение всемирной универсальной выставки EXPO в 2025 году», — рассказал «Уралинформбюро» пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов.

Решение о том, где состоятся всемирные студенческие игры через пять лет буде принято осенью.

Стоит отметить, что зимнюю Универсиаду 2019 года принимает Красноярск.

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