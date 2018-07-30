Волгоградцы отметили День ВМФ России
Вся страна широко отметила День
Вся страна широко отметила День
День, который проходит в России под Андреевским флагом. Последнее воскресенье июля — День
По доброй традиции, в День ВМФ все, кто связал свои жизни с флотом, собираются у мемориала морякам Волжской военной флотилии. Приходят семьями. Как ветераны, так и недавно вернувшиеся с моря на сушу. Праздник объединил моряков, морских пехотинцев, подводников, ракетчиков, летчиков и пограничников.
Анатолий Шехотаров, капитан первого ранга в отставке, председатель Совета ветеранов ВМФ Волгоградской области: «В состав
С гимна России начинается торжественный митинг. У Василия Шаравина, ветерана морской пехоты, участника боевых действий, в этом году праздник двойной — День ВМФ и день рождения. Во время торжественного митинга от волгоградских ветеранов флота ему вручили парадный кортик.
Василий Шаравин, ветеран ВМФ, участник боевых действий: «Вообще, ВМФ — это элита. Это очень сильная элита. Большую роль она сыграла в войне в 1941 году. Черные бушлаты шли на штыки, пулеметы. Никто никогда не боялся».
Большую роль сыграли моряки и в Сталинградской битве. Корабли Волжской военной флотилии под шквальным огнем снабжали войска. Вывозили раненых и мирное население на левый берег.
Дмитрий Худяков, участник боевых действий, преподаватель Детского морского центра им. Вилкова: «Дети просто рвутся служить на флоте. Раньше такого не было. Сейчас вот именно хотят и могут. И, действительно, в грязь лицом никто из наших ребят не ударил. Служат с честью, с достоинством — молодцы».
Память всех погибших моряков участники митинга почтили минутой молчания. По старой морской традиции спустили венки на воду, а также возложили цветы к монументу речникам. Память тех, кто ковал морские победы России, чтят по всей стране. Флот меняется — он становится, сильнее, быстрее, точнее и современнее, но не меняется одно — морские рубежи страны все так же под надежной охраной надежных людей.