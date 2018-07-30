Волгоградцы отметили День ВМФ России

День, который проходит в России под Андреевским флагом. Последнее воскресенье июля — День Военно-Морского Флота России. По традиции, во всех городах большой страны собираются люди, для которых служба на флоте стала большой и яркой частью их жизни, и Волгоград не исключение. Сегодня здесь десятки людей, чья служба прошла на Черноморском, Балтийском, Тихоокеанском, Северном флоте, Каспийской флотилии. Везде где требуется охрана морских рубежей России.

По доброй традиции, в День ВМФ все, кто связал свои жизни с флотом, собираются у мемориала морякам Волжской военной флотилии. Приходят семьями. Как ветераны, так и недавно вернувшиеся с моря на сушу. Праздник объединил моряков, морских пехотинцев, подводников, ракетчиков, летчиков и пограничников.

Анатолий Шехотаров, капитан первого ранга в отставке, председатель Совета ветеранов ВМФ Волгоградской области: «В состав военно-морского флота входят не только подводные и надводные силы, но и морская пехота, морская авиация. Каждый вид вооруженных сил отмечает отдельно, но всех нас объединяет День Военно-Морского Флота».

С гимна России начинается торжественный митинг. У Василия Шаравина, ветерана морской пехоты, участника боевых действий, в этом году праздник двойной — День ВМФ и день рождения. Во время торжественного митинга от волгоградских ветеранов флота ему вручили парадный кортик.

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Василий Шаравин, ветеран ВМФ, участник боевых действий: «Вообще, ВМФ — это элита. Это очень сильная элита. Большую роль она сыграла в войне в 1941 году. Черные бушлаты шли на штыки, пулеметы. Никто никогда не боялся».

Большую роль сыграли моряки и в Сталинградской битве. Корабли Волжской военной флотилии под шквальным огнем снабжали войска. Вывозили раненых и мирное население на левый берег. Моряки-североморцы до последнего патрона отстаивали элеватор. На всех фронтах в своих навевавших ужас на врага черных бушлатах давали бой морские пехотинцы. И сегодня российский флот — мощный и надежный щит Родины. От Калининграда до Владивостока служат тысячи наших земляков. Подрастает и новое поколение.

Дмитрий Худяков, участник боевых действий, преподаватель Детского морского центра им. Вилкова: «Дети просто рвутся служить на флоте. Раньше такого не было. Сейчас вот именно хотят и могут. И, действительно, в грязь лицом никто из наших ребят не ударил. Служат с честью, с достоинством — молодцы».