Волгоградский Музей изобразительных искусств запустил виртуальную выставку «Благодатный край»
29 июля исполнилось 137 лет со дня рождения нашего земляка, великого русского художника Ильи Машкова.
29 июля исполнилось 137 лет со дня рождения нашего земляка, великого русского художника Ильи Машкова.
В честь этого события волгоградский Музей изобразительных искусств запустил виртуальную выставку «Благодатный край».
Этот проект посвящен также предстоящему юбилею Урюпинска. Городу, где родился Илья Машков, в этом году исполняется 400 лет. Выставка объединила живописные и графические произведения из коллекции музея, посвященные урюпинской земле.
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