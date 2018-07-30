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17:17 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградский Музей изобразительных искусств запустил виртуальную выставку «Благодатный край»

29 июля исполнилось 137 лет со дня рождения нашего земляка, великого русского художника Ильи Машкова.

В честь этого события волгоградский Музей изобразительных искусств запустил виртуальную выставку «Благодатный край».

Этот проект посвящен также предстоящему юбилею Урюпинска. Городу, где родился Илья Машков, в этом году исполняется 400 лет. Выставка объединила живописные и графические произведения из коллекции музея, посвященные урюпинской земле.

На онлайн-экспозиции представлены работы отечественных художественных школ: Ленинградской, Московской, Пензенской, Астраханской и других.

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