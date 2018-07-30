В центре Екатеринбурга в рабочий день проведут крестный ход

В Екатеринбурге в следующий понедельник, 6 августа, пройдет очередной крестный ход. На этот раз массовое мероприятие посвятят памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Шествие начнется после завершения Божественной литургии от Борисоглебского храма по улице Раевского, 9а и завершится на площадке у Храма-на-Крови.

В епархии заявили, что пока ничего не знают о возможном перекрытии улиц в городе, нет информации об этом и в городском ГИБДД. В мэрии сообщили, что в случае перекрытий городских улиц будет издано постановление Главы администрации Екатеринбурга. Однако пока документ не подписан.