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11:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга в рабочий день проведут крестный ход

О перекрытии движения пока ничего не известно.

В Екатеринбурге в следующий понедельник, 6 августа, пройдет очередной крестный ход. На этот раз массовое мероприятие посвятят памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Шествие начнется после завершения Божественной литургии от Борисоглебского храма по улице Раевского, 9а и завершится на площадке у Храма-на-Крови.

В епархии заявили, что пока ничего не знают о возможном перекрытии улиц в городе, нет информации об этом и в городском ГИБДД. В мэрии сообщили, что в случае перекрытий городских улиц будет издано постановление Главы администрации Екатеринбурга. Однако пока документ не подписан.

Напомним, что в середине июля в городе прошел самый масштабный крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл. Событие, в котором приняли участие более 120 тысяч паломников, посвятили 100-летию с дня расстрела царской семьи и 150-летия с года рождения императора Николая II.

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