В центре Екатеринбурга в рабочий день проведут крестный ход
О перекрытии движения пока ничего не известно.
О перекрытии движения пока ничего не известно.
В Екатеринбурге в следующий понедельник, 6 августа, пройдет очередной крестный ход. На этот раз массовое мероприятие посвятят памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба, сообщает
Шествие начнется после завершения Божественной литургии от Борисоглебского храма по улице Раевского, 9а и завершится на площадке у
В епархии заявили, что пока ничего не знают о возможном перекрытии улиц в городе, нет информации об этом и в городском ГИБДД. В мэрии сообщили, что в случае перекрытий городских улиц будет издано постановление Главы администрации Екатеринбурга. Однако пока документ не подписан.
Напомним, что в середине июля в городе прошел самый масштабный крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл. Событие, в котором приняли участие более 120 тысяч паломников, посвятили 100-летию с дня расстрела царской семьи и 150-летия с года рождения императора Николая II.