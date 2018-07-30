В Новосибирске создали экобензин из соломы и древесины

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автомобилей в России постоянно растут и составляют уже 14 миллионов тонн в год. Поэтому ученые стремятся не только найти способы повышения эффективности топливных смесей, но и исключить выбросы токсичных газов.

Сотрудники лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Института катализа имени Борескова СО РАН решили использовать для этих целей производные фурфурола.

— Это вещество получают при смешивании сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих отходов с серной кислотой, — сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири». — Небольшая доля фурфурола содержится в сахаре, меде и некоторых других продуктах.

В ходе экспериментов химикам удалось выделить два особо перспективных соединения, отличающихся от обычных бензиновых добавок низким выбросом токсинов.