В Новосибирске создали экобензин из соломы и древесины
Сибирские химики получили экологически чистое топливо, смешав бензин с веществом, полученным от переработки растительных отходов.
Сибирские химики получили экологически чистое топливо, смешав бензин с веществом, полученным от переработки растительных отходов.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автомобилей в России постоянно растут и составляют уже 14 миллионов тонн в год. Поэтому ученые стремятся не только найти способы повышения эффективности топливных смесей, но и исключить выбросы токсичных газов.
— Это вещество получают при смешивании сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих отходов с серной кислотой, — сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири». — Небольшая доля фурфурола содержится в сахаре, меде и некоторых других продуктах.
В ходе экспериментов химикам удалось выделить два особо перспективных соединения, отличающихся от обычных бензиновых добавок низким выбросом токсинов.
В настоящее время ученые изучают влияние производных фурфурола на основные и эксплуатационные свойства автомобильного бензина. Химики уверяют, что в будущем в продажу поступит экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы.