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12:19 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске создали экобензин из соломы и древесины

Сибирские химики получили экологически чистое топливо, смешав бензин с веществом, полученным от переработки растительных отходов.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автомобилей в России постоянно растут и составляют уже 14 миллионов тонн в год. Поэтому ученые стремятся не только найти способы повышения эффективности топливных смесей, но и исключить выбросы токсичных газов.

Сотрудники лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Института катализа имени Борескова СО РАН решили использовать для этих целей производные фурфурола.

— Это вещество получают при смешивании сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих отходов с серной кислотой, — сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири». — Небольшая доля фурфурола содержится в сахаре, меде и некоторых других продуктах.

В ходе экспериментов химикам удалось выделить два особо перспективных соединения, отличающихся от обычных бензиновых добавок низким выбросом токсинов.

В настоящее время ученые изучают влияние производных фурфурола на основные и эксплуатационные свойства автомобильного бензина. Химики уверяют, что в будущем в продажу поступит экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы.

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