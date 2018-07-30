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12:24 (мск), источник: Om1.ru

Автобусы в День города будут ездить по Омску до полуночи

Схемы развоза омичей после салюта обнародовала мэрия.

Источник: Om1.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, 4 августа, в субботу, когда будут основные праздничные гуляния в честь Дня города, будет до полуночи продлен режим работы 62 автобусов, 43 троллейбусов и шести трамваев.

В целом, 4 и 5 августа работа пассажирского транспорта будет организована по расписанию выходных дней с учетом садовых маршрутов. Утром в субботу на дороги города выйдут 283 автобуса, 94 троллейбуса и 55 трамваев, а в воскресенье 261 автобус, 94 троллейбуса и 49 трамваев. Еще около 2000 единиц транспорта предоставят частные перевозчики.

Игорь Кожухов, замдиректора департамента транспорта:

— До 24:00 4 августа будет продлен режим работы 62 муниципальных автобусов, 43 троллейбусов и шести трамваев. Как всегда, после праздничных концертов и фейерверков, которые пройдут в Омской крепости и у «Арены Омск» 4 августа, будет организована подача дополнительных автобусов и троллейбусов.

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От «Арены Омск» зрителей развезут 40 автобусов и восемь троллейбусов, а из центра — 30 автобусов, которые поедут во все округа города. Частные перевозчики также подтвердили свою готовность продлить рабочий день минимум до полуночи в эти дни.

Внимание!

Развоз зрителей по окончании праздничного фейерверка будет осуществляться по следующим направлениям:

от остановки «КДЦ «Маяковский» в направлении:

 — железнодорожного вокзала (Новая Станица, пос. Армейский, «ПО «Иртыш») — 5 автобусов,
— микрорайонов «Московка-1» и «Московка-2» (пос. Светлый,
пос. Осташково), МСЧ-9 — 5 автобусов,
— поселка Чкаловский — 2 автобуса,
— Старого Кировска (пос. Новостройка, микрорайон «Входной») — 3 автобуса, — городка Нефтяников (пос. Николаевка, пос. Юбилейный) — 3 автобуса,
— микрорайонов левобережья — 2 автобуса.

от остановки «Детский мир» в направлении:

 — поселка Амурский (микрорайон «Первокирпичный», пос. Степной,
пос. Загородный, пос. Большие Поля) — 5 автобусов,
— городка Нефтяников (ул. Стрельникова, ул. Бархатовой) — 3 автобуса,
— микрорайонов левобережья (через метромост до пос. Солнечный) —
2 автобуса.

От остановки «Арена «Омск» будет осуществляться по следующим направлениям:

 — городок Нефтяников (ул. Бархатовой, пос. Ермак, ул. Стрельникова, пос. Николаевка, пос. Юбилейный) — 10 автобусов и 5 троллейбусов,
— поселок Амурский — 6 автобусов,
— поселок Чкаловский (пос. Биофабрика) — 6 автобусов,
— микрорайоны «Московка-1» и «Московка-2» — 6 автобусов,
— ПО «Иртыш» — 6 автобусов,
— МСЧ-9 — 2 автобуса,
— поселок Солнечный — 1 автобус и 3 троллейбуса,
— Старый Кировск — 3 автобуса.

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