Автобусы в День города будут ездить по Омску до полуночи

Источник: Om1.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, 4 августа, в субботу, когда будут основные праздничные гуляния в честь Дня города, будет до полуночи продлен режим работы 62 автобусов, 43 троллейбусов и шести трамваев.

В целом, 4 и 5 августа работа пассажирского транспорта будет организована по расписанию выходных дней с учетом садовых маршрутов. Утром в субботу на дороги города выйдут 283 автобуса, 94 троллейбуса и 55 трамваев, а в воскресенье 261 автобус, 94 троллейбуса и 49 трамваев. Еще около 2000 единиц транспорта предоставят частные перевозчики.

Игорь Кожухов, замдиректора департамента транспорта:

— До 24:00 4 августа будет продлен режим работы 62 муниципальных автобусов, 43 троллейбусов и шести трамваев. Как всегда, после праздничных концертов и фейерверков, которые пройдут в Омской крепости и у «Арены Омск» 4 августа, будет организована подача дополнительных автобусов и троллейбусов.

От «Арены Омск» зрителей развезут 40 автобусов и восемь троллейбусов, а из центра — 30 автобусов, которые поедут во все округа города. Частные перевозчики также подтвердили свою готовность продлить рабочий день минимум до полуночи в эти дни.

Внимание!

Развоз зрителей по окончании праздничного фейерверка будет осуществляться по следующим направлениям:

от остановки «КДЦ «Маяковский» в направлении:

— железнодорожного вокзала (Новая Станица, пос. Армейский, «ПО «Иртыш») — 5 автобусов,

— микрорайонов «Московка-1» и «Московка-2» (пос. Светлый,

пос. Осташково), МСЧ-9 — 5 автобусов,

— поселка Чкаловский — 2 автобуса,

— Старого Кировска (пос. Новостройка, микрорайон «Входной») — 3 автобуса, — городка Нефтяников (пос. Николаевка, пос. Юбилейный) — 3 автобуса,

— микрорайонов левобережья — 2 автобуса.

от остановки «Детский мир» в направлении:

— поселка Амурский (микрорайон «Первокирпичный», пос. Степной,

пос. Загородный, пос. Большие Поля) — 5 автобусов,

— городка Нефтяников (ул. Стрельникова, ул. Бархатовой) — 3 автобуса,

— микрорайонов левобережья (через метромост до пос. Солнечный) —

2 автобуса.

От остановки «Арена «Омск» будет осуществляться по следующим направлениям: