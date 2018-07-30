Автобусы в День города будут ездить по Омску до полуночи
Схемы развоза омичей после салюта обнародовала мэрия.
Схемы развоза омичей после салюта обнародовала мэрия.
Как сообщает
В целом, 4 и 5 августа работа пассажирского транспорта будет организована по расписанию выходных дней с учетом садовых маршрутов. Утром в субботу на дороги города выйдут 283 автобуса, 94 троллейбуса и 55 трамваев, а в воскресенье 261 автобус, 94 троллейбуса и 49 трамваев. Еще около 2000 единиц транспорта предоставят частные перевозчики.
Игорь Кожухов, замдиректора департамента транспорта:
— До 24:00 4 августа будет продлен режим работы 62 муниципальных автобусов, 43 троллейбусов и шести трамваев. Как всегда, после праздничных концертов и фейерверков, которые пройдут в Омской крепости и у «Арены Омск» 4 августа, будет организована подача дополнительных автобусов и троллейбусов.
От «Арены Омск» зрителей развезут 40 автобусов и восемь троллейбусов, а из центра — 30 автобусов, которые поедут во все округа города. Частные перевозчики также подтвердили свою готовность продлить рабочий день минимум до полуночи в эти дни.
Внимание!
Развоз зрителей по окончании праздничного фейерверка будет осуществляться по следующим направлениям:
от остановки «КДЦ «Маяковский» в направлении:
— железнодорожного вокзала (Новая Станица, пос. Армейский, «ПО «Иртыш») — 5 автобусов,
— микрорайонов «Московка-1» и «Московка-2» (пос. Светлый,
пос. Осташково), МСЧ-9 — 5 автобусов,
— поселка Чкаловский — 2 автобуса,
— Старого Кировска (пос. Новостройка, микрорайон «Входной») — 3 автобуса, — городка Нефтяников (пос. Николаевка, пос. Юбилейный) — 3 автобуса,
— микрорайонов левобережья — 2 автобуса.
от остановки «Детский мир» в направлении:
— поселка Амурский (микрорайон «Первокирпичный», пос. Степной,
пос. Загородный, пос. Большие Поля) — 5 автобусов,
— городка Нефтяников (ул. Стрельникова, ул. Бархатовой) — 3 автобуса,
— микрорайонов левобережья (через метромост до пос. Солнечный) —
2 автобуса.
От остановки «Арена «Омск» будет осуществляться по следующим направлениям:
— городок Нефтяников (ул. Бархатовой, пос. Ермак, ул. Стрельникова, пос. Николаевка, пос. Юбилейный) — 10 автобусов и 5 троллейбусов,
— поселок Амурский — 6 автобусов,
— поселок Чкаловский (пос. Биофабрика) — 6 автобусов,
— микрорайоны «Московка-1» и «Московка-2» — 6 автобусов,
— ПО «Иртыш» — 6 автобусов,
— МСЧ-9 — 2 автобуса,
— поселок Солнечный — 1 автобус и 3 троллейбуса,
— Старый Кировск — 3 автобуса.