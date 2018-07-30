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13:34 (мск), источник: Publika.md

У игрока «Петрокуб-Хынчешть» родился ребёнок

Рождение ребенка — долгожданное событие в любой семье. В этом году футболист команды «Петрокуб-Хынчешть» Максим Потырнике впервые стал отцом.

Источник: Publika.md

Его жена Александрина родила девочку. Супруги назвалии ее БеатрИс. Имя предложил отец. Появление ребенка кардинально изменило семейную жизнь пары.

«Поменялось все. Абсолютно. Сон, завтрак, расписание тренировок… Я обычно не отличаюсь эмоциональностью. Не очень раскрываюсь. Но осознал, что стану отцом за несколько дней. Это были потрясающие чувства. Испытываю их до сих пор».

Александрина Потырнике рассказала, как Максиму удалось завоевать ее сердце.

— Максим, какие качества Александрины ты ценишь больше всего?
— Пожалуй, преданность. Впрочем, у нее очень много хороших качеств. Сейчас трудно сосчитать. Каждый день узнаю что-то новое. И, конечно, ценю это.

Максим и Александрина Потырнике вместе пять лет.

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