В Подмосковье и Петербурге начнутся три конкурса Армейских игр

Источник: РИА Новости

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке «Патриот». Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

«Шестнадцать конкурсов уже открылись, еще три открываются сегодня — это конкурс инспекторов военной автоинспекции “Страж порядка” в парке “Патриот”, конкурс “Дорожный патруль” в городе Ногинске и “Военно-медицинская эстафета” в Санкт-Петербурге», — сообщили в Минобороны.

В «Страже порядка» посоревнуются подразделения военной полиции. В конкурсе примут участие команды России и Ирана. Сотрудники военной полиции померятся силами в выполнении индивидуальных специальных упражнений по огневой подготовке, преодолению полосы препятствий. Командное выступление пройдет на полосе «Гонки героев». Конкурс завершится 6 августа.

В Санкт-Петербурге в конкурсе «Военно-медицинская эстафета», который продлится до 9 августа, сойдутся военные медики из 12 стран. Команды России, Белоруссии, Казахстана, Зимбабве, Китая, Ирана и ЮАР покажут свое мастерство в оказании первой медицинской помощи и в эвакуации раненых с поля боя. Впервые в конкурсе примут участие военные медики из Армении, Израиля, Мьянмы, Вьетнама, Узбекистана.