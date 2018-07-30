В Подмосковье и Петербурге начнутся три конкурса Армейских игр
АЛАБИНО, 30 июл — РИА Новости. Соревнования военной полиции, автоинспекции и полевой медицины начинаются в рамках Армейских международных игр в понедельник в Московской области и
АЛАБИНО, 30 июл — РИА Новости. Соревнования военной полиции, автоинспекции и полевой медицины начинаются в рамках Армейских международных игр в понедельник в Московской области и
IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке «Патриот». Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.
«Шестнадцать конкурсов уже открылись, еще три открываются сегодня — это конкурс инспекторов военной автоинспекции “Страж порядка” в парке “Патриот”, конкурс “Дорожный патруль” в городе Ногинске и “Военно-медицинская эстафета” в Санкт-Петербурге», — сообщили в Минобороны.
В «Страже порядка» посоревнуются подразделения военной полиции. В конкурсе примут участие команды России и Ирана. Сотрудники военной полиции померятся силами в выполнении индивидуальных специальных упражнений по огневой подготовке, преодолению полосы препятствий. Командное выступление пройдет на полосе «Гонки героев». Конкурс завершится 6 августа.
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Второй раз подмосковный Ногинск примет участников конкурса подразделений военной автоинспекции «Дорожный патруль». Экипажи патрульных автомобилей будут соревноваться в экстремальном вождении, огневой подготовке, специальных задачах. Состязания продлятся до 5 августа.