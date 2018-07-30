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13:31 (мск), источник: Интерфакс

Археологи раскопали стены потерянного новгородского храма XIV века

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU — Ученые Института археологии РАН открыли хорошо сохранившуюся стену церкви Андрея Юродивого на Ситке — главного храма Ситецкого монастыря, полностью разрушенного к настоящему времени, сообщает пресс-служба института.

Источник: Институт археологии РАН

Этот храм в окрестностях Великого Новгорода стоит на государственной охране как федеральный памятник архитектуры. Однако до настоящего времени он был полностью скрыт под землей. Раскопки нынешнего года впервые показали, что этот практически утраченный памятник можно музеефицировать и подготовить для широкого показа.

Ситецкий холм. Аэрофотосъемка 2018 года. | Источник: Институт археологии РАН

«Церковь Андрея Юродивого на Ситке — как призрак: с одной стороны, она внесена в список памятников федерального значения и стоит на госохране, а с другой стороны — ее, по сути, нет. То есть это памятник архитектуры, которого одновременно нет, и в то же самое время он есть, только полностью скрыт под землей», — говорит замруководителя Новгородского архитектурно-археологического отряда ИА РАН Марина Вдовиченко.

Раскрытая в 2018 году восточная часть церкви Андрея на Ситке. | Источник: Институт археологии РАН

Как полагают исследователи, каменная церковь Андрея Юродивого была построена на месте деревянного храма в уже существовавшем в XIV веке Ситецком монастыре, который находился на окраине Новгорода на высоком холме на берегу Волховца. В те времена здесь на холмах находилось множество монастырей, но теперь остались только Нередицкая церковь и храм Спаса на Ковалеве, а о ближайшем к Ситецкому Кириллову монастырю напоминает лишь аллея из плакучих ив.

Икона Андрея Юродивого с житием. XVI век. Государственный Русский музей. | Источник: Институт археологии РАН

Храм имеет довольно редкое посвящение: он назван в честь Андрея Юродивого, день памяти которого приурочен к празднику Покрова Богородицы. По преданию, когда Царьград окружил неприятель, жители города собрались в храме Пресвятой Богородице на Влахернах. Во время молитвы Андрей увидел Богоматерь, которая сняла с себя покрывало и простерла над молящимися, обеспечивая этим им защиту. Описание этого видения послужило основой для установления князем Андреем Боголюбским в XII веке праздника Покрова Богородицы.

Источник: Институт археологии РАН

Как полагают ученые, консервация и дальнейшая музеефикация руин церкви Андрея на Ситке вполне осуществима. Но сразу после археологических исследований раскрытые на высоту двух метров стены Андреевской церкви будут опять засыпаны землей и скрыты от глаз, поскольку это единственный на данный момент способ сохранить остатки сооружения.

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