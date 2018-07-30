В Уфе ушла из жизни известный музыковед Эльмира Давыдова

Эльмира Мингажевна Давыдова родилась 1 февраля 1940 года в с. Тепе-Курган Киргизской ССР. Окончила Уфимское училище искусств и Уфимский государственный институт искусств. В 1976—1978 годы училась в аспирантуре Института истории, языка и литературы РАН, защитила диссертацию на тему «Народно-песенные истоки оперного творчества З. Г. Исмагилова».

Работала с 1961 года редактором музыкальных передач Комитета СМ БАССР по радиовещанию и ТВ, в 1965—1968 годах — лектором-музыковедом Башкирской филармонии, в 1973—1976 и в 1982—2002 годах — ответственным секретарем Союза композиторов РБ, в 1978—1982 годах — научным сотрудником ИИЯЛ.

Научные работы Эльмиры Мингажевны посвящены истории развития башкирской оперы, исполнителям и композиторам РБ. По ее сценарию поставлен документальный фильм о Газизе Альмухаметове. В 1961—1995 годах вела передачи «Антология башкирской музыки», «Годы и судьбы», «Мастера искусств Башкортостана», «Музыкальная гостиная» на ГТРК «Башкортостан».

В 1970−90 годы Эльмира Давыдова как лектор-музыковед и лектор общества «Знание» выступала с циклом лекций по теме «Музыкальная культура Башкортостана», проведя более 600 встреч и бесед в клубах, школах, на заводах и фабриках.

В журналах и газетах Эльмирой Давыдовой были опубликованы сотни статей, посвященных знаменательным событиям культурной жизни республики. Ее материалы, интервью с деятелями культуры и искусства всегда отличались профессионализмом и глубиной.

Важной областью деятельности Эльмиры Мингажевны являлось составление, редактирование научных сборников, справочных изданий, книг-альбомов и буклетов. Она проводила большую работу по подготовке статей, посвященных музыкальному искусству в энциклопедии «Башкортостан», многих справочников и книг в качестве составителя.

Как музыковед-ученый Эльмира Мингажевна принимала участие в работе Всесоюзной сессии по итогам этнографических и антропологических исследований в Уфе, Всероссийской конференции «Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов СССР» в Казани. Ее сообщения и доклад, состоявшиеся в рамках Дней культуры СССР в Будапеште (1985), получили высокую оценку международной общественности.