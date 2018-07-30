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16:58 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области учащиеся колледжей и техникумов могут получить отсрочку от призыва

Учащиеся колледжей и техникумов могут получить отсрочку от призыва на военную службу на время обучения и до получения диплома.

Как рассказал заместитель донского губернатора Вадим Артемов, в рамках прошедшего призыва в регионе этой возможностью воспользовалось 143 человека.

Изменения в законодательстве начали действовать с 2017 года. В соответствии с п.п. «а» п. 2 статьи 24 Федерального закона 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ, правом на отсрочку от призыва на военную службу пользуются граждане, которые обучаются в образовательных организациях среднего профессионального образования, имеющие основное общее образование (9 кл.), а также среднее общее образование (11 кл.). Ранее подобная отсрочка давалась только до двадцати лет, из-за чего не все учащиеся имели возможность беспрерывно завершить обучение.

Важно отметить, что те молодые люди, которые использовали право отсрочки во время получения среднего профессионального образования, не имеют права на отсрочку для получения высшего образования. Во время обучения в университете таким гражданам придется уйти в академический отпуск на время военной службы. После этого они смогут восстановиться.

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