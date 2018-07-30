В Ростовской области учащиеся колледжей и техникумов могут получить отсрочку от призыва

Как рассказал заместитель донского губернатора Вадим Артемов, в рамках прошедшего призыва в регионе этой возможностью воспользовалось 143 человека.

Изменения в законодательстве начали действовать с 2017 года. В соответствии с п.п. «а» п. 2 статьи 24 Федерального закона 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ, правом на отсрочку от призыва на военную службу пользуются граждане, которые обучаются в образовательных организациях среднего профессионального образования, имеющие основное общее образование (9 кл.), а также среднее общее образование (11 кл.). Ранее подобная отсрочка давалась только до двадцати лет, из-за чего не все учащиеся имели возможность беспрерывно завершить обучение.