Стартовала продажа билетов на матч «Краснодар» — «Спартак»

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, матч 4-го тура чемпионата России состоится на стадионе «Быков» 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Билеты на обычные места будут стоить от 500 до 1,2 тыс. рублей, места в в бизнес-ложе и VIP-зоне обойдутся в 3 и 5 тыс. рублей соответственно. Цена билета в фансектор — 500 рублей.

С 30 июля владельцы абонементов и карт болельщика смогут купить билеты в кассах стадиона. С 6 августа начнутся открытые продажи. 13 августа стартует прием групповых заявок.

31 июля начнется онлайн-продажа для обладателей карт болельщика, которые прошли регистрацию в личном кабинете.

В пресс-службе «Краснодара» призвали избегать покупки билетов на сторонних онлайн-ресурсах. Дополнительную информацию о покупке билетов и работе касс стадиона можно получить на сайте «Быков».