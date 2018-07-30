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15:13 (мск), источник: ЮГА.ру

Стартовала продажа билетов на матч «Краснодар» — «Спартак»

Футбольный клуб «Краснодар» открыл продажу билетов на первый домашний матч сезона-2018/19 Российской премьер-лиги, в котором примет московский «Спартак».

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, матч 4-го тура чемпионата России состоится на стадионе «Быков» 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Билеты на обычные места будут стоить от 500 до 1,2 тыс. рублей, места в в бизнес-ложе и VIP-зоне обойдутся в 3 и 5 тыс. рублей соответственно. Цена билета в фансектор — 500 рублей.

С 30 июля владельцы абонементов и карт болельщика смогут купить билеты в кассах стадиона. С 6 августа начнутся открытые продажи. 13 августа стартует прием групповых заявок.

31 июля начнется онлайн-продажа для обладателей карт болельщика, которые прошли регистрацию в личном кабинете.

В пресс-службе «Краснодара» призвали избегать покупки билетов на сторонних онлайн-ресурсах. Дополнительную информацию о покупке билетов и работе касс стадиона можно получить на сайте «Быков».

Напомним, 22 июля «Краснодар» представил личный кабинет болельщика, который станет площадкой для онлайн-продажи билетов, интернет-магазина атрибутики и форума.

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