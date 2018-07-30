Стартовала продажа билетов на матч «Краснодар» — «Спартак»
Футбольный клуб «Краснодар» открыл продажу билетов на первый домашний матч сезона-2018/19 Российской
Футбольный клуб «Краснодар» открыл продажу билетов на первый домашний матч сезона-2018/19 Российской
Как сообщали Юга.ру, матч 4-го тура чемпионата России состоится на стадионе «Быков» 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Билеты на обычные места будут стоить от 500 до 1,2 тыс. рублей, места в в
С 30 июля владельцы абонементов и карт болельщика смогут купить билеты в кассах стадиона. С 6 августа начнутся открытые продажи. 13 августа стартует прием групповых заявок.
31 июля начнется
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Напомним, 22 июля «Краснодар» представил личный кабинет болельщика, который станет площадкой для